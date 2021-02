24-Jähriger kracht beim Überholen in den Gegenverkehr

Der Unfallverursacher prallte mit seinem VW frontal mit einem entgegenkommenden BMW zusammen. Foto: Jörg Fritsch

ASSLAR - Im Zuge eines missglückten Überholmanövers sind am Samstagmorgen bei Aßlar zwei Autofahrer schwer verletzt worden. Auslöser des Unfalls war laut Polizei, dass ein 24 Jahre alter Golffahrer um kurz nach 8 Uhr am Ortsausgang des Aßlarer Ortsteils Werdorf in Fahrtrichtung Aßlar mehrere Fahrzeuge überholte. Dabei prallte er mit dem entgegenkommenden BMW eines 62-Jährigen frontal zusammen.

Die Fahrer - beide stammen laut Polizei aus Aßlar - kamen schwer verletzt ins Krankenhaus. Beide seien nach dem Unfall ansprechbar gewesen.

Nach Aussage der Polizei kam es auf der Bundesstraße 277 anschließend zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen.