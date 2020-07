30 Jahre Heimatgeschichte im Baudenkmal Werdorfer Schloss

Der Weg zu den heutigen Räumen, wie dem Fürstenzimmer, war aufwendig, hat sich aber mit Sicherheit gelohnt. Foto: Verein für Heimatgeschichte

AßLAR-WERDORF. Seit 40 Jahren gibt es den Verein für Heimatgeschichte 1980 Werdorf (VfH) und seit 30 Jahren engagieren sich dessen Mitglieder für das Heimatmuseum der Stadt Aßlar im Werdorfer Schloss. Damit es heute ein umfangreiches Zeugnis der Vergangenheit präsentieren kann, war nicht zuletzt viel Renovierungsarbeit vonnöten.

Erhard Peusch, Ehrenvorsitzender des Vereins und noch immer einer der "Macher" erinnert sich: "Die Überlegung, hier ein Heimatmuseum einzurichten, bestand schon bei der Gründung unseres Vereins", so Peusch. Was allerdings nicht sofort möglich war, da in dem historischen Gemäuer in städtischem Besitz neun Wohnungen vermietet waren. Da die Idee auch bei den städtischen Gremien auf Akzeptanz stieß, wurde vereinbart, frei werdende Wohnungen nicht mehr zu vermieten, sondern dem VfH als Museumsräume zur Verfügung zu stellen. Also began schon 1981 die Entmietung und der sukzessive Aufbau des Heimatmuseums.

Die ersten freien Räume im Erdgeschoss und im zweiten Obergeschoss erhielten der VfH und der Männergesangverein (MGV). "Je mehr Räume im Schloss für das Heimatmuseum zur Verfügung standen, desto deutlicher wurde es, dass das Gebäude erhebliche bauliche Mängel aufwies und umfangreiche Sanierungsarbeiten notwendig wurden", erinnert sich Peusch. Im Laufe der Jahrzehnte hatten sich die Holzdecken gesenkt und es waren Kamine gesetzt, Balken abgeschnitten und Wände verrückt worden, ohne auf die Statik zu achten. Um die Vision des Heimatmuseums zu realisieren, folgte der Entschluss des Stadtparlaments, die schlussendlich rund 1,2 Millionen Mark teuren Sanierungsarbeiten in Angriff zu nehmen, die 1990 begannen und 1992 abgeschlossen wurden.

"Im Vorfeld wurde eine detaillierte Bestandsaufnahme vorgenommen, um eventuell historisch wertvolle Bauteile zu entdecken und wenn möglich zu sichern", berichtet Peusch. Dazu gehörten beispielsweise Farbschichtuntersuchungen oder Dichtebohrungen an den Bauhölzern, ohne sie vorher freilegen zu müssen. Die Hauptaufgabe des mit den Sanierungsarbeiten beauftragten Architekturbüros Ulrich Keul aus Aßlar bestand darin, die Standfestigkeit des Natursteinbaus wiederherzustellen. Ziel war es dabei, dem Inneren des Gebäudes wieder das Gesicht der Zeit um 1892 zu geben.

Die Dielenböden wurden im alten Stil restauriert, die rund 120 Jahre alte Eichentreppe von einem Spezialtreppenbauer restauriert und vorhandene Türen, wenn erhaltenswert, abgelaugt und überarbeitet. Der Putz wurde in alter Technik neu aufgetragen und es wurden einige Tonnen an Stahlträgern eingebaut, um das Schloss wieder standfest zu machen. Aus brandschutztechnischen Gründen erfolgte schon damals der Einbau einer Spindeltreppe aus Stahl als Fluchtweg in einem der zwei markanten Ecktürme. Die Raumaufteilung blieb im Großen und Ganzen erhalten.

Nun stand dem "Heimatverein" fast das ganze Schloss zur Verfügung und viele fleißige Hände richteten die Räume ein, in denen heute vom Tante-Emma-Laden über die Ausstattung einstiger Wohnräume bis hin zum Bergbau, Spielzeug und technischen Errungenschaften ein breites Themenrepertoire präsentiert wird.

Besonderes Juwel ist das "Fürstenzimmer" im Stil des frühklassizistischen 19. Jahrhunderts. Einlageboden, Stuck, Biedermeier-Möbel und -Bilder sorgen für die entsprechende Atmosphäre. Seit 2000 ist es auch offizielles Trauzimmer der Stadt Aßlar.

In den folgenden Jahren gab es immer neue Ideen der "Schlossgeister", es entstanden Kutscherstube, Remise, Scheune und der Hohenlohe-Saal. Ein Vortragsprogramm etablierte sich, wie auch viele Veranstaltungen, von der Whisky-Nacht über das Schlossfest bis zum Oldtimertreffen. "Als weitgehend originalgetreu wiederhergestelltes Baudenkmal und Heimatmuseum ist das Werdorfer Schloss ein kultureller Mittelpunkt der Stadt und wurde 2017 in den Rang eines schützenswerten Kulturdenkmals erhoben", so Peusch nicht ohne Stolz.