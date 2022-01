39 600 Euro für soziale Zwecke gespendet

Spendenübergabe im kleinen Rahmen bei den Willeck-Stiftungen: Dieter Emmelius (v.l.), Hans-Jürgen Will, Klaus Schmidt und Reinhold Schmidt. Foto: MCE Marketing Consulting

ASSLAR-WERDORF - Zum Jahresende 2021 sind von den Werdorfer Willeck-Stiftungen Spenden in Höhe von 39 600 Euro an soziale, kulturelle und gemeinnützige Organisationen in Wetzlar und Umgebung sowie an Werdorfer Vereine und bedürftige Menschen in Werdorf gegangen.

Aufgrund der aktuellen Corona-Einschränkungen wurde auf eine Spendenübergabe im größeren Rahmen verzichtet. Den symbolischen Spendenscheck präsentierten Vorstandsmitglied Klaus Schmidt und die amtierenden Verwaltungsräte Hans-Jürgen Will und Reinhold Schmidt im Beisein von Dieter Emmelius, der stellvertretend die Spende für die Lebenshilfe und den Förderkreis der Lebenshilfe Wetzlar-Weilburg in Empfang nahm.

"Obwohl auf den Kapitalmärkten nach wie vor ein Niedrigzinsniveau herrscht, konnten wir im abgelaufenen Jahr angemessene Erträge aus dem Stiftungskapital erzielen. Von daher sind wir auch in der Lage, Zuwendungen in dieser Höhe zu ermöglichen", so Klaus Schmidt.

DIE EMPFÄNGER Die bedachten Organisationen in Wetzlar und Umgebung:

Verein Kloster Altenberg 1500 Euro; Wetzlarer Dombauverein 500 Euro; Musikschule Wetzlar 2000 Euro; Albert-Schweitzer Kinderdorf 1500 Euro; Stiftung "Hand in Hand" 1000 Euro; Kinderschutzbund Wetzlar 2000 Euro; Hospiz "Haus Emmaus Wetzlar" 3000 Euro; Förderkreis Lebenshilfe 1300 Euro; Lebenshilfe Wetzlar-Weilburg 2250 Euro; Fröbelschule Wetzlar 300 Euro; Alzheimer Gesellschaft Wetzlar 2300 Euro. Weitere Spenden gehen an: Diakonie Wetzlar, Stephanus Werkstatt 500 Euro; Diakonie Wetzlar, Ambulantes Hospiz 1000 Euro; Frauenhaus Wetzlar 1000 Euro; Königsberger Diakonie, Aktiv und Mobil 350 Euro; Behinderteneinrichtung Eichhof 3500 Euro; sonstige Empfänger 3650 Euro.

Hermann Christoph Willeck gründete mit seiner Familie die gemeinnützigen Stiftungen. Der in Schlesien geborene Hermann Christoph Willeck gründete 1957 in Werdorf das Betonsteinwerk Willeck, welches er innerhalb von wenigen Jahren von einem Handwerksbetrieb zu einem Industrieunternehmen entwickelte. Neben seinen unternehmerischen Aktivitäten bekannte sich der im Jahre 2012 Verstorbene zu seiner gesellschaftlichen Verantwortung. Seit 1963 galt sein ganz besonderes Engagement der Hilfe und Betreuung von Menschen mit geistigen und mehrfachen Behinderungen. In den insgesamt 26 Jahren Vorstandsarbeit, davon neun Jahre als Vorsitzender, hat Willeck die Entwicklung der Lebenshilfe Wetzlar-Weilburg wesentlich mitgestaltet.

Mit seiner Frau Klasina und den Kindern gründete Hermann Christoph Willeck vor 30 Jahren die Wolfgang-Willeck-Stiftung und vor 20 Jahren die HKCK-Willeck-Stiftung, welche ausschließlich gemeinnützige und mildtätige Zwecke verfolgen. Aus den Erträgen und zugeflossenen Spenden werden soziale, kulturelle und kirchliche Einrichtungen im heimischen Raum unterstützt.

Insgesamt schon 1,14 Millionen Euro überreicht

Wie in den vorhergehenden Jahren, so erhielten auch 2021 einige soziale, kulturelle und gemeinnützige Organisationen in Wetzlar und Umgebung Zuwendungen in Höhe von 27 650 Euro. Wie Vorstandsmitglied Klaus Schmidt bei der Spendenübergabe mitteilte, wurden darüber hinaus aus den Stiftungserträgen des Jahres 2021 weitere 7050 Euro an Werdorfer Vereine und 4900 Euro an Menschen mit Behinderungen und bedürftige Familien in Werdorf und Umgebung gespendet.

Seit der Gründung der Willeck Stiftungen sind aus den Erträgen und zugeflossenen Spenden rund 1,14 Millionen Euro für soziale und gemeinnützige Zwecke im heimischen Raum geflossen.