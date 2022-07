41-Järiger mit drei Stichen verletzt

Die Polizei sucht nach Unbekannten, die einem Mann Stichverletzungen zugefügt haben. Symbolfoto: dpa

ASSLAR-WERDORF - Aßlar-Werdorf (red). Mit einem spitzen Gegenstand haben Unbekannte am Dienstag, 19. Juli, einen 41-Jährigen Mann verletzt. Der aus Aßlar stammende Mann erlitt drei nicht lebensbedrohliche Stichverletzungen in den Beinen. Derzeit gehen die Ermittler davon aus, dass dem Aßlarer die Verletzungen, in der Werdorfer Bachstraße zugefügt wurden. Der Verletzte stand zum Tatzeitpunkt offenbar erheblich unter Alkoholeinfluss und kann sich nicht erinnern. Die Polizei sucht deshalb Zeugen und fragt: Wem sind zwischen 18.30 und 19.50 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Bachstraße aufgefallen? Wer hat möglicherweise einen Streit mitbekommen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Wetzlarer Polizei unter Telefon 0 64 41-91 80 in Verbindung zu setzen.