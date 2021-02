80 Sachen vor Aßlarer Schule

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

ASSLAR/SOLMS - Aßlar/Solms (red). Wetzlarer Polizisten haben am Donnerstag, 25. Februar, in Oberndorf und vor der Alexander-von-Humboldt-Schule in Aßlar Raser ins Visier genommen. Im Bereich der Schule besteht eine Geschwindigkeitsbeschränkung von Tempo 30. Zehn von 25 Schnellfahrern erreichten bis zu 50 Stundenkilometer und müssen mit einem Verwarnungsgeld von 35 Euro rechnen. Zwischen 80 und 100 Euro Bußgeld sowie ein Punkt in Flensburg kommen auf 14 weitere Fahrer zu, sie wurden mit Geschwindigkeiten zwischen 51 und 60 geblitzt. Ein Pkw-Fahrer fuhr Tempo 80. Dafür werden 200 Euro Bußgeld, zwei Punkte sowie ein vierwöchiges Fahrverbot fällig.

In Oberndorf waren 13 Fahrer mit bis zu 70 Stundenkilometern unterwegs, statt der erlaubten 50. 35 Euro werden jeweils fällig werden. Ein Fahrer war noch schneller und muss mit einem Bußgeld zwischen 80 und 100 Euro sowie einem Punkt rechnen.