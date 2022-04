89-Jährige geschockt: Taxifahrer verhindert Betrug in Aßlar

Eine ältere Frau telefoniert mit einem Unbekannten, der mit einem sogenannten Schockanruf Geld und Wertgegenstände erbeuten will. Archivfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

ASSLAR - Der Schutzengel kam mit dem Taxi. Dem aufmerksamen Fahrer ist zu verdanken, dass Betrüger am Mittwoch in Aßlar leer ausgingen. Eine 89-Jährige wollte zu ihrer Bank gefahren werden, um dort Bargeld und Münzen im Wert von rund 45 000 Euro abzuholen.

Richtigen Riecher gehabt

Der Mann hatte schnell den Verdacht, dass etwas nicht stimmt, und verständigte die Polizei. Wie sich zeigte, hatte er den richtigen Riecher: Die Frau hatte einen sogenannten Schockanruf erhalten.

Betrüger riefen gegen Mittag bei ihr an und teilten mit, ihr Sohn habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Er sei über eine rote Ampel gefahren und habe einen Radfahrer "erwischt". Dieser sei schwer verletzt worden, musste notoperiert werden, starb aber während der OP.

Ihr Sohn sitze nun in einer Polizeizelle ein. Aber, so der Anrufer, durch die Zahlung einer Kaution könne er freikommen. Die Polizei schicke ein Taxi, das die Dame zur Bank fahre, damit sie die Kaution holen könne. Das Telefon solle sie, ohne aufzulegen, zu Hause lassen. Die Wertsachen und das Bargeld werde jemand abholen. Das Taxi kam auch. Zum Glück bewahrte der Fahrer die 89-jährige Aßlarer vor Schlimmerem.

Die Polizei erklärt, dass Betrüger ihr Vorgehen an die Ängste der potenziellen Opfer anpassen. Anhaltende Telefonate mit den Tätern während der "Betrugshandlung" verhindern den Kontakt mit nahestehenden Personen.

Die Polizei gibt folgende Tipps, sollten Sie einen Schockanruf erhalten:

1. Beenden Sie das Gespräch sofort, wenn es am Telefon um Geld gehtLegen Sie auf und informieren Sie sich anschließend selbst darüber, ob an der gehörten Geschichte, egal wie schlimm sie sich zunächst angehört hat, überhaupt etwas dran ist.

2. Die Polizei ruft nie an, um über Unglücksfälle und Festnahmen zu berichten oder um auf bevorstehende Straftaten oder Verfahren hinzuweisen.

3. Die Polizei kommt nie, um Vermögen, mit welchem Ziel auch immer, abzuholen und sie erfragt am Telefon auch keine persönlichen Daten.

Hinweise zu den Vorgehensweisen und zum Schutz vor Betrügern am Telefon findet man auf www.polizei-beratung.de oder unter www.polizei.hessen.de/Prävention

Die Polizei appelliert: Geben Sie diese Hinweise weiter, informieren Sie Freunde, Bekannte, Verwandte. Informieren Sie potenzielle Opfer, meist Ältere, wie sie sich bei solch einem Anruf verhalten.