3 min

Aktionäre von Pfeiffer Vacuum versammeln sich wegen Corona im Internet

Es hat Tradition, dass die Aßlarer Pfeiffer Vacuum Technology AG ihre Hauptversammlung Jahr für Jahr in der Stadthalle Wetzlar abhält. Doch dieses Jahr ist das wegen der Corona-Pandemie ausgeschlossen. Stattdessen findet am 20. Mai das erste virtuelle Aktionärstreffen in der Firmengeschichte statt.

Von Steffen Gross Redakteur Wetzlar