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Sonntag, 03.05.2020 - 17:00
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Aktionäre von Pfeiffer Vacuum versammeln sich wegen Corona im Internet

Es hat Tradition, dass die Aßlarer Pfeiffer Vacuum Technology AG ihre Hauptversammlung Jahr für Jahr in der Stadthalle Wetzlar abhält. Doch dieses Jahr ist das wegen der Corona-Pandemie ausgeschlossen. Stattdessen findet am 20. Mai das erste virtuelle Aktionärstreffen in der Firmengeschichte statt.

Steffen Gross: Redakteur Wetzlar
Von Steffen Gross
Redakteur Wetzlar
Wegen Corona muss Pfeiffer Vacuum mit einer Tradition brechen: Die Aktionärsversammlung im Mai kann nicht in der Wetzlarer Stadthalle stattfinden, sie wird ins Internet verlegt. Foto: Steffen Gross

Wegen Corona muss Pfeiffer Vacuum mit einer Tradition brechen: Die Aktionärsversammlung im Mai kann nicht in der Wetzlarer Stadthalle stattfinden, sie wird ins Internet verlegt. Foto: Steffen Gross

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Wegen Corona muss Pfeiffer Vacuum mit einer Tradition brechen: Die Aktionärsversammlung im Mai kann nicht in der Wetzlarer Stadthalle stattfinden, sie wird ins Internet verlegt. Foto: Steffen Gross

Wegen Corona muss Pfeiffer Vacuum mit einer Tradition brechen: Die Aktionärsversammlung im Mai kann nicht in der Wetzlarer Stadthalle stattfinden, sie wird ins Internet verlegt. Foto: Steffen Gross

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Aßlar Ort Hessen Lahn-dill-kreis Aßlar
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