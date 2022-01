Als die Werdorfer Bauern wütend wurden

Das Jubiläum "1250 Jahre Werdorf" soll an Pfingsten, 4. und 5. Juni, gefeiert werden. Nachdem am Samstag Marktschreier samt Fanfarenzug durch das Dorf gezogen sind, um die Werdorfer in die Dorfmitte zu rufen, wird das Fest am Schloss eröffnet. Die Werdorfer Kinder von Kita und Grundschule gestalten das Bühnenprogramm am Nachmittag. Abends spielen Bands auf drei Bühnen: an der Grundschule, am Backhaus und am Schloss.

Der Festsonntag beginnt mit einem ökumenischen Zeltgottesdienst, dem sich die Sonntagsmatinee mit der Werdorfer Blasmusik und dem Spielmannszug anschließt.

Ein Frühschoppen ist angesagt und im Schlosspark gibt es einen Kram- und Handwerkermarkt. Auch ein akademischer Abend ist geplant.