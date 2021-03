Am Samstag keine Schadstoffsammlung

Das Abfallwirtschaftszentrum Bechlingen bleibt am Samstag geschlossen. Archivfoto: Gert Heiland

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

ASSLAR-BECHLINGEN - Aßlar-Bechlingen (red). Das Abfallwirtschaftszentrum des Lahn-Dill-Kreises in Bechlingen ist am Samstag, 3. April, nicht geöffnet. Deponie und Wertstoffhof bleiben aufgrund des Karwochenendes geschlossen. Damit entfällt auch die Schadstoffsammlung, die üblicherweise am ersten Samstag des Monats auf dem Deponiegelände stattfindet. Stattdessen macht das Schadstoffmobil am Samstag, 24. April, von 8 bis 12 Uhr im Abfallzentrum Aßlar Station. Ob die übrigen Wertstoffhöfe der Städte und Gemeinden im Lahn-Dill-Kreis geöffnet haben, sollte im Bedarfsfall bei der zuständigen Kommune erfragt werden.