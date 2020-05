Amtseid per Ellenbogencheck: Manfred Hedderich ist neuer ehrenamtlicher Stadtrat von Aßlar

Den Amtseid von Manfred Hedderich (l.) zum ehrenamtlichen Stadtrat der Stadt Aßlar besiegeln er und Paul Djalek mit einem Ellenbogencheck. Foto: Christian Keller

Aßlar (kel). Mit einem Gedenken an den Anfang April plötzlich verstorbenen ehrenamtlichen Stadtrat Bernhard Völkel (FWG) startete die Stadtverordnetenversammlung in Aßlar am Montag.

"Ein Stuhl ist heute leer und er wird immer leer bleiben", sagte Parlamentschef Paul Djalek (SPD) und gedachte Völkel, der unter anderem mit dem Ehrenbrief des Landes Hessen ausgezeichnet wurde, Stadtältester, Erster Stadtrat und Stadtverordnetenvorsteher war sowie in vielen weiteren Funktionen und Vereinen für die Stadt und die Bürger von Aßlar im Einsatz war.

Zum neuen ehrenamtlichen Stadtrat wählten die Parlamentarier der Vorschlagsliste folgend am Montagabend Manfred Hedderich (FWG). Der 73-Jährige ist in der Kommunalpolitik kein Unbekannter, er war bereits schon Stadtrat und Stadtverordneter.

In Corona-Zeiten gab es anstelle eines Handschlags nach der Vereidigung durch Paul Djalek einen Ellenbogencheck. Bürgermeister Christian Schwarz (FWG) überreichte die Ernennungsurkunde.