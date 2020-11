Anzeigen gegen beide Unfallbeteiligten

Symbolfoto: Chalabala/Fotolia

ASSLAR - Aßlar (red). Gleich beide Parteien eines Unfalls am Samstag gegen 22 Uhr in der Wilhelmstraße in Kleinaltenstädten müssen mit Anzeigen rechnen. Ein 70-Jähriger stand bei dem Unfall unter Alkoholeinfluss, ein 17-Jähriger war mit einem nicht zugelassenen Motorrad und ohne Führerschein unterwegs. Der 70-Jährige machte auf Höhe der Hausnummer 49 einen Schlenker, um einem am Fahrbahnrand geparkten Auto auszuweichen, und geriet auf die Fahrspur des 17-Jährigen. Dieser wiederum krachte beim Ausweichversuch mit seiner Suzuki GT 50 K in eine Bruchsteinmauer. Der aus einem Aßlarer Stadtteil stammende 17-Jährige verletzte sich leicht. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten, dass das Motorrad offenbar nicht zugelassen war. Zudem besitzt er offensichtlich keinen Führerschein. Er muss sich nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Urkundenfälschung verantworten. Der 70-Jährige stand unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest brachte es auf einen Wert von 1,24 Promille. Der Gesamtunfallschaden beläuft sich auf 810 Euro.