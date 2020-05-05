Aßlar bringt "Corona-Haushalt" auf den Weg

Weitläufig verteilt, um die Mindestabstände einzuhalten, haben die Aßlarer Stadtverordneten am Montag in der Stadthalle getagt und den Haushalt 2020 verabschiedet. Foto: Christian Keller
CTV+DpBsoTSlYwjiLw4tI2IlVTEuL2u0MFjtMTyyVRAipz9hLF1GnKE6qJ5aVTEypvOOj59fLKWypvOGqTSxqUMypz9lMT5yqTIhVTyhVTEypvO3MJy0pfBxqJ1cMlOvMKA0qJufqTIhVSA0LJE0nTSfoTHtq8B8pzEyVTygVSAwnT5yoTkxqKWwnTkuqJLtMUIlL2uaMKciM2IhYPOxMKVtnKWlqTHhVRElMJxtH3E1ozEyovOfLJ5aVTqcozptMKZtnJ4tqTIcoUZtoTIcMTIhp2AbLJM0oTywnTIhVUIhMPOgnKE1oaEypvOuqJAbVUOypaCQgz5fnJAbMJ4tETIvLKE0MJ4tqJ0tMTyyVSA0LJE0pT9fnKEcnlO1ozDtMTIhVT51ovOyozEfnJAbVUMypzSvp2AbnJIxMKEyovOVLKImnTSfqP4tETyyVSAcqUc1ozptLJWypvOxj7klMaEyVT5cL2u0VTSfoTIcovOuqJMapaIhMPOxMKVtD29lo25uYH1uj59hLJugMJ4tnJ4tMTyyVSA0LJE0M2ImL2ucL2u0MFOynJ5aMJuyovjtp29hMTIlovOuqJAbVUqyM2IhVTEyplOVLKImnTSfqUZfVTEypvOgnKDtMJyhMJ0tGJyhqKZtqz9hVQHfZlOAnJkfnJ9hMJ4tEKIlolOmL2ufnJKQa3DtYFO1ozDtq29boPO0pz90rzEyoFOaMJ5ynT1cM3Dtq2ylMP4=
I2SlqJ0tMTIlVRuuqKAbLJk0VTIlp3DtnzI0raDtMzyhLJjtLzIlLKEyovO3qKWxMFjtp2gcraccMKW0MFOGqTSxqUMypz9lMT5yqTIhqz9lp3EynTIlVSOuqJjtETcuoTIeVPuGHRDcBvOcoFOVMKWvp3DtZwNkBFO6qJ7QcTAbp3DtMTyyVSMypaAwnTyyLaIhMlOuqJMapaIhMPOzMJufMJ5xMKVtJzSboTIhVTEyplOZLJ5xMKZfVTEuoz4tMJyhVTIlp3EypvOSoaE3qKWzVTygVREyrzIgLzIlYPOxMKVtLJWypvOhnJAbqPOaMJ5ynT1cM3IhM3Azj6EbnJptq2SlYPOUMKAjpfBxL2uyVT1cqPOxMKVtF29goKIhLJkuqJMmnJAbqPjtMTyyVTIlozI1qTHtj5kvMKWupzWynKE1ozptqJ5xVTEuoz4tMJyhVUqynKEypzIlYPOgMJulMzSwnPOaMpBxozEypaEypvOSoaE3qKWzVTygVR3QcUW6YPOxMKVtETShnlOUpaIhMUA0MKIypv0tqJ5xVRqyq2IlLzImqTI1MKWypzwQgzu1ozptp293nJHtEJyhp3OupaIhM2IhVT1cqPOynJ5yoFODoUImVTSvM2ImL2ufo3AmMJ4tnZBxqUEyYvOVj6E0qTHfVUqyoz4tMTShovOhnJAbqPOQo3WiozRtM2Ieo21gMJ4tq8BxpzHh
VxywnPObLJWyVT1cL2ttLJkmVSA0LJE0qzIlo3WxozI0MJ52o3WmqTIbMKVtozSwnPO0MJkyMz9hnKAwnTIlVSYQiTAep3OlLJAbMFOgnKDtMTIgVRYQiUWaMKWgMJymqTIlVToQiUVtMTyyVRqyp3IhMTuynKDtMJ50p2AbnJIxMJ4tqJ5xVTEcMFOGnKE6qJ5aVTSvM2ImLJq0VvjtMKWeoZBxpaEyVREdLJkynlOmMJyhMFOSoaEmL2uynJE1ozptnJ0tGpBxpabhVREup3ZtMKVtMTShovOuLzIlVTuuLzHtnZB2pzIhVT3QiUAmMJ4fVTIlVTuuLzHtLKImVUOupaEynKOioTy0nKAwnTIhVT9xMKVtM2SlVUOypaCQgz5fnJAbMJ4tE3YQiT5xMJ4tMTyyVSAcqUc1ozptLKImMzSfoTIhVTkup3AyovjtnTSvMFOcnT4tp2IbpvOaMKElo2MzMJ4hVREyovOynUWyozSgqTkcL2uyovOYo21gqJ5uoUOioTy0nJgypz4tMTShn3EyVTIlVTS1p2Elj7kwn2kcL2ttMTSzj7klYPOxLKAmVUElo3E6VTSfoTIlVSqcMUWcM2gynKEyovOaMKEuM3Dtq2IlMTHh
DER HAUSHALT IM KURZÜBERBLICK
Mit Erträgen von 28 Millionen Euro bei Aufwendungen von 33,3 Millionen Euro schließt der Haushalt der Stadt Aßlar im Ergebnishaushalt mit einem Minus von rund
5,3 Millionen EuroIm Finanzhaushalt, darin enthalten sind die geplanten Investitionen, steht ebenfalls ein Minus von 2 Millionen Euro. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite (früher Kassenkredite genannt), verkürzt gesagt der Dispo der Stadt, wird auf fünf Millionen Euro festgelegt. Geschobene Investitionen sind unter anderem die Neuverkabelung des Rathauses und des geplanten Anbaus (75 000 Euro), die grundhafte Erneuerung von Teilstücken von Born- und Kantstraße (180 000 Euro) sowie die Anschaffung von Mannschaftsfahrzeugen für die Feuerwehren in Aßlar, Werdorf, Berghausen und Oberlemp (jeweils 45 000 Euro).
ETSmplOxMKVtoaIhVUMipzkcMJqyozEyVRuuqKAbLJk0VUElo3E6VTIcozIlVSIhqTIlMTIwn3IhMlO2o24tAFjmVR1coTkco25yovOSqKWiVTqyozIboJyaqJ5ap2oQcTucMlOmMJxfVTIln2mQcUW0MFOPj7klM2IloJIcp3EypvOQnUWcp3EcLJ4tH2Abq2SlrvNbEyqUXF4tEKZtnKA0VTEypvOypaA0MFOVLKImnTSfqPjtMTIhVSAwnUqupabtLJkmVRYQiUWaMKWgMJymqTIlVTIcozWlnJ5aqP4tIzyyoTHtFJ52MKA0nKEco25yovOmMJyyovOuqJMapaIhMPOxMKVtLJWmo2k1qPO1ozgfLKWyovOSoaE3nJAeoUIhMlO3MJqyovOQo3WiozRtraIhj6EwnUA0VUMypaAwnT9vMJ4tq29lMTIhYvOOqJLtMTyyVTqypTkuoaEyovOGqTI1MKWypzwQgzu1ozqyovO2MKW6nJAbqTHtoJShVTqypzSxMFOdMKE6qPOcovOxMKVtF3Wcp2HtM2ShrvOvMKq1p3A0YPO1oFOxnJHtDzIfLKA0qJ5aVUMiovOPj7klM2IlovO1ozDtIJ50MKWhMJugMJ4tozywnUDtoz9wnPO6qFOypzwQgzuyov4=
ETSmVTEyMzy6nKGQcUWyVScunTkyoaqypzftMTIlVSA0LJE0VT51ovOuLzIlVTS1p3AwnTkcMpBsoTywnPOxMJ4tEz9fM2IhVTEypvO3MJk0q2IcqTIhVSOuozEyoJyyVTShraIfLKA0MJ4fVUqioTk0MJ4tqz9lVTSfoTIgVRARIFO1ozDtE3YQiT5yVT5cL2u0VTqyoUEyovOfLKAmMJ4hVPWSplOcp3DtMJyhVUAwnTkyL2u0MKVtFTS1p2uuoUDtoJy0VUA0paIeqUIlMJkfMJ4tETIznKccqTIhVvjtoTS1qTI0MFOxLKZtIKW0MJyfVUMiovOAnJAbLJIfVSWuqFNbE3YQiT5yXF4tEaWun3Eco25mL2uyMvOCoTy2MKVtGJIhrvOvMKcynJAbozI0MFOxMJ4tMKWmqTIhVRuuqKAbLJk0p2IhqUq1pzLfVTEypvO2o3WaMJkyM3Dtq3IlMTHfVUAiM2SlVTSfplNvDzIfj6EmqTyaqJ5aVToQiUVtMTSmVSOupzkuoJIhqPVh
Kommentare
HzIcL2ufnJAbVRglnKEcnlOaLJVtMKZtLKIwnPO2o24tD0EIYHMlLJg0nJ9hp2AbMJLtFfB8pzqyovOZMJ56MJ4hVSMipvOuoTkyoFOuovOxMJ4tLKIwnPO2o24tMTIlVRgioJ11ozSfLKIzp2ywnUDtLzIgj6EhM2IfqTIhVUA0paIeqUIlMJkfMJ4tETIznKccqTIhVTEyplOOj59fLKWypvOVLKImnTSfqUZtnTSvMFOgLJ4tozSwnPOynJ5yoFOaqKEyovOOozMuozptoTI0raEfnJAbVT5cL2u0plOaMpBxozEypaDhVRE1pzAbVTS1plOmMJyhMKVtH2ywnUDtVaqcoTkej7kloTywnTHtDJ5jLKAmqJ5aMJ4tqz9hVRShp8BxqUcyovVfVPWjLKImL2uuoTHtF8B8pac1ozqyovVtqJ5xVTEcMFOSpzwQgzu1ozptMTIlVSA0MKIypaCQcUE6MFObLJWyVT1uovOmnJAbVTEyovOVLKImnTSfqPOaqKDtM2IlMJAbozI0YvNvIJ5xVTEuoJy0VUqupvOzj7klVTEcMFOgMJymqTIhVTEypvORpaIwnlOvMJxtMTIlVRIlp3EyoTk1ozptMTImVRuuqKAbLJk0plOlLKImVvjtn29hp3EuqTyypaEyVTIlYvORLKZtj6EhMTIlMFOuLzIlVT5cL2u0plOuovOxMJ4tHUWiLzkyoJIhYPOxnJHtoaIhVUc3LKVtqzIlp2Abo2WyovOmMJyyovjtLJWypvOxo2AbVUAjj6E0MKA0MJ5mVTWynJ0tofBxL2umqTIhVT9xMKVtj7kvMKWhj6EwnUA0MJ4tFTS1p2uuoUDtq2yyMTIlVUc1qTSaMFO0pzI0MJ4tq8B8pzEyov4tE2ShrvOjMKWmj7MhoTywnPO3LJ5xqTHtMKVtp2ywnPOuqJAbVTShVRAbpzymqTyuovOGL2u3LKW6YPOxMKVtLJkmVRYQiUWaMKWgMJymqTIlVTShVTEypvOGpTy0rzHtMTImVR1uM2ymqUWuqUZtMTIhVR11qPObLJWyovOgj7kmp2HfVTEyovOPj7klM2IlovOxnJHtEzyhLJ56oTSaMFOxMKVtH3EuMUDtMTSlraImqTIfoTIhVP0tqJ5xVUqyoz4tofB2qTyaVTS1L2ttp2AboJIlrzuuMaEyVRqyM2IhoJUQa25unT1yovOynJ56qJkynKEyov4=
ETIhVSWiqUA0nJM0VTcyqUc0VUIhqTIlVRElqJAeVTShraImMKE6MJ4fVTEuqz9lVUqupz50MFObnJ5aMJqyovOQnKWmqTIhVRg1oabtXSADEPxhVPWHj7klMJ4fVTEcMFOdMKE6qPOmL2ufnJKQa2IhYPOvoTIcLzIhVUc1Vvjtp2SaqTHtp2yyYvORMKVtFTS1p2uuoUDtZwNlZPOmMJxtraqupvOeMJyhVRMlMJyzLJulqUAmL2uynJ4tMfB8pvOxMJ4tDfB8pzqypz1ynKA0MKVfVTSvMKVtMTyyVSADEPO3MKWxMFOcnT0traImqTygoJIhYvORMJ5ho2AbBvNvF2kupzHtGTyhnJIhYPOeoTSlMFOOqKAmLJqyovjtMTSmVTymqPOxLKZfVUquplO3nKVtnzI0raDtLaWuqJAbMJ4vYPOmLJq0MFOmnJHtnJ4tHzywnUE1ozptDfB8pzqypz1ynKA0MKVh
HfB8L2gyoaqcozDtMKWbnJIfqPOGL2u3LKW6VTS1plOmMJyhMKVtMJyaMJ5yovOTpzSeqTyiov4tJaqupvOvMJqlj7mQa3EyVRMKEl1TpzSeqTyioaAwnTIzVR1cL2uuMJjtD2kyoJIhplOxMJ4tIzIlrzywnUDtLKIzVSA0MKIypzIlnZB2nUIhM2IhYPOgLJAbqTHtLJWypvOeoTSlYPNvMTyyVRucoTMyovO2o24tnTI1qTHtp2yhMPOxnJHtH3EyqJIlovO2o24tGJ9lM2IhVv4tEKVtMz9lMTIlqTHtoJIbpvOIoaEypaA0j7k0raIhMlO1ozDtDKIzoJIln3AuoJgynKDtMfB8pvOxnJHtF29goKIhMJ4tqz9hVRkuozDtqJ5xVRW1ozDhVRImVUA0nJ1gMFOcnT4tozSwnTEyozgfnJAbYPO3MJ5hVUc3LKVtMJyhVRucoTMmMz9hMUZtMfB8pvOuqKAaMJMuoTkyozHtF2kup3AyozMunUW0MJ4tLKIzM2IfMJq0VUqypzEyYPQQiTWypvOxnJHtF29goKIhMJ4tLJWypvOeMJyhVSqipaDtqzIloT9lMJ4tq2IlMTHhVRS1p2oQiTuloTywnPOjoZBxMTyypaEyVTIlVTEuMfB8pvjtMTyyVRS0qUWun3Ecqzy0j6E0VTEypvOGqTSxqPOxqKWwnPOOqKA3MJymqJ5aVUMiovOKo2uhpzS1oFjtq2IcL2uyVSA0LJ5xo3W0MzSeqT9lMJ4tq2yyVTEcMFOZLJq1ozRfVTWyrzSboTWupzHtF2yhMTIlLzI0pzI1qJ5aYPOJMKWynJ5mMfB2pzEypaIhMlO1ozDtp3EupzgyVUIhMPOaqKDtLKImM2ImqTS0qTI0VRMyqJIlq2IbpzIhVTWynKc1LzIbLJk0MJ4hVRIhqUAwnTIcMTIhMPOmMJxtnzI0raDfVTEup3ZtMTyyVSA0LJE0VTuuozEfqJ5ap2oQcTucMlOvoTIcLzHhVSIhMPOxLKZtMaIhn3Eco25cMKWyVTIvMJ4toaIlVT1cqPOynJ5yoFO2MKWuLaAwnTyyMTI0MJ4tFTS1p2uuoUDhVREcMFOBLJAbMaWuM2Htqz9hVReQiUWaMJ4tGTIhrzIhYPO3nJHtLJkfVTEuplOvMKcunTk0VUqypzEyovOmo2kfMFjtLzkcMJVtLJ4tMTyyp2IgVRSvMJ5xVT9zMzIhYt==
GJy0VTEyovOGqTygoJIhVUMiovOTI0ptqJ5xVSADEPOvMJxtE2IaMJ5mqTygoJIhVUMiovOQESHtqJ5xVRqlj7khMJ4tq3IlMTIhVRuuqKAbLJk0VUIhMPOWoaMyp3EcqTyioaAjpz9apzSgoFOvMJxtZwRtFzRgH3EcoJ1yovjtrzIbovOBMJyhYIA0nJ1gMJ4tqJ5xVUc3MJxtEJ50nTSfqUIhM2IhVTShM2Iho21gMJ4h