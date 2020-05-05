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Dienstag, 05.05.2020 - 18:00
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Aßlar bringt "Corona-Haushalt" auf den Weg

Wer dachte, die Corona-Sitzung der Aßlarer Stadtverordneten würde im Schnelldurchlauf durchgezogen, der irrte. Drei Stunden lang wurde debattiert - vor allem über den Haushalt.

Christian Keller: Redakteur Wetzlar
Von Christian Keller
Redakteur Wetzlar
Weitläufig verteilt, um die Mindestabstände einzuhalten, haben die Aßlarer Stadtverordneten am Montag in der Stadthalle getagt und den Haushalt 2020 verabschiedet. Foto: Christian Keller

Weitläufig verteilt, um die Mindestabstände einzuhalten, haben die Aßlarer Stadtverordneten am Montag in der Stadthalle getagt und den Haushalt 2020 verabschiedet. Foto: Christian Keller

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DER HAUSHALT IM KURZÜBERBLICK

Mit Erträgen von 28 Millionen Euro bei Aufwendungen von 33,3 Millionen Euro schließt der Haushalt der Stadt Aßlar im Ergebnishaushalt mit einem Minus von rund 5,3 Millionen EuroIm Finanzhaushalt, darin enthalten sind die geplanten Investitionen, steht ebenfalls ein Minus von 2 Millionen Euro. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite (früher Kassenkredite genannt), verkürzt gesagt der Dispo der Stadt, wird auf fünf Millionen Euro festgelegt. Geschobene Investitionen sind unter anderem die Neuverkabelung des Rathauses und des geplanten Anbaus (75 000 Euro), die grundhafte Erneuerung von Teilstücken von Born- und Kantstraße (180 000 Euro) sowie die Anschaffung von Mannschaftsfahrzeugen für die Feuerwehren in Aßlar, Werdorf, Berghausen und Oberlemp (jeweils 45 000 Euro).

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Christian Keller: Redakteur Wetzlar
Christian Keller Misstrauen im Aßlarer Parlament keine Chance geben
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