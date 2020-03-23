Montag, 23.03.2020 - 13:34
3 min
Aßlar: Die Liebe in den Zeiten von Corona
Von Tanja Freudenmann
Redakteurin Wetzlar
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KEINE EHESCHLIESSUNG MEHR MÖGLICH
Wegen der neuen Vorgaben hinsichtlich sozialer Kontakte wird das Standesamt Wetzlar bis auf Weiteres keine Eheschließungen mehr vornehmen, teilt die Stadt Wetzlar mit. Für Sterbefälle und Geburten sind die Unterlagen im Briefkasten zu hinterlegen. Die Urkunden werden nach der Bearbeitung zugeschickt.
In Aßlar gibt es ebenfalls keine Trauungen: Es bestehen bis April keine Termine, und es werden keine neuen angenommen. Bei Sterbefällen können Unterlagen abgegeben und abgeholt werden.
Keine geplanten Trauungen gibt es unter anderem auch in Hüttenberg und Braunfels, bei Sterbefällen können Unterlagen postalisch oder durch den Bestatter eingereicht werden. (taf)
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Dieser Artikel wurde ursprünglich am 23.03.2020 um 12:28 Uhr publiziert.