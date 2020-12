Aßlar erstrahlt im Advent

An dem riesigen Weihnachtsbaum werden fünf Lichterketten angebracht. Foto: Stadt Aßlar

ASSLAR - AßLAR (hpz). In der Aßlarer Kernstadt und den Stadtteilen ist der Advent eingezogen: Die Mitarbeiter des städtischen Betriebshofs haben die stimmungsvolle Weihnachtsbeleuchtung angebracht und Weihnachtsbäume aufgestellt. Auch wenn in diesem Jahr alle öffentlichen Veranstaltungen im Advent ausfallen müssen, sollen doch die festlichen Lichter ein bisschen Weihnachtsstimmung bringen.

Wer draußen unterwegs ist, kann sich an mehr als 8000 Lichtern freuen. Allein der Lichterbaum auf dem Backhausplatz erstrahlt mit über 5000 Leuchtpunkten. Der majestätische Weihnachtsbaum, den Manfred Herr aus Katzenfurt zur Verfügung stellte, strahlt mit elf Lichterketten mit ihm um die Wette - ohne Kugeln allerdings, denn die vorhandene Zahl war bei Weitem nicht ausreichend.

Weihnachtsbäume und leuchtende Sterne

Entlang der Aßlarer Hauptstraße leuchten acht Schweifsterne und fünf Tannenbaum-Motive. In Werdorf wurden acht Motive angebracht. Jeder Stadtteil hat seinen Weihnachtsbaum, am Rathaus und an der evangelischen Kirche stehen weitere und insgesamt wurden hier 31 Lichterketten verwendet. Außerdem wird die Laguna mit einer 100 Meter langen Lichterkette beleuchtet, an der Sporthalle folgen weitere 60 Meter.

Damit alles pünktlich fertig ist, waren die Männer vom Bauhof schon vor dem morgendlichen Berufsverkehr mit Hubwagen und Lkw im Einsatz. Zusammen mit den geschmückten Häusern der Aßlarer präsentiert sich das Städtchen von seiner schönsten Seite und lädt zum Adventspaziergang ein.