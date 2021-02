Aßlar hofft auf A 45-Anschlussstelle

Das Regierungspräsidium Gießen hat der Feuerwehr Aßlar bestimmte Abschnitte der A 45 zugewiesen. Richtung Dortmund: Wetzlarer Kreuz bis Anschlussstelle Ehringshausen, Fahrtrichtung Hanau: Rastplatz "Am Behlkopf" bis Wetzlarer Kreuz.

Das Hessische Brand- und Katastrophenschutzgesetz gibt für die Feuerwehren eine Hilfsfrist von zehn Minuten vor. Dies bedeutet, dass in der Regel immer zehn Minuten nach Alarm wirksame Hilfe eingeleitet werden kann. Für den Abschnitt "Am Behlkopf" bis Wetzlarer Kreuz heißt das, dass die Feuerwehr Werdorf die Gefahrenabwehr übernimmt. Sie ist entsprechend ausgerüstet. Vom Feuerwehrhaus bis zum Rastplatz "Am Behlkopf" beträgt die Fahrstrecke 1,5 Kilometer.

Ohne die Behelfsausfahrt müsste die Zuständigkeit an eine andere Feuerwehr übertragen werden. Bedingt durch die Lage des Rastplatzes wäre es die Wehr Ehringshausen. Deren Stützpunkt ist in der Industriestraße, die Anfahrt bis zum Rastplatz "Am Behlkopf" beträgt 7,8 Kilometer.

Die Fahrstrecken hat Stadtbrandinspektor (SBI) Michael Pichl ermittelt und ein Durchschnittstempo von Löschfahrzeugen von 40 km/h angenommen. Für die Anfahrt der Einsatzkräfte zum Feuerwehrhaus, das Ausrüsten und Besetzen der Fahrzeuge werden fünf Minuten angenommen.

Die Feuerwehr Werdorf wäre 7:15 Minuten bis zum Ziel unterwegs, die aus Ehringshausen 16:40 Minuten, neun Minuten mehr. Dies gilt in beiden Fällen nur bis Rastplatz "Am Behlkopf". Da die Einsatzstelle aber meist nicht direkt am Parkplatz liegt, muss die Fahrzeit zur Einsatzstelle eingerechnet werden. Nicht berücksichtigt wurden Staus oder die fehlende Rettungsgasse.

Fazit: Der Erhalt der Behelfsausfahrt sichert eine schnelle und adäquate Versorgung von Unfallopfern sowie die Brandbekämpfung. Aus Sicht von Bürgermeister Schwarz und SBI Pichl sollte zur Verbesserung der Gefahrenabwehr beim Ausbau der A 45 keine Auffahrt wegfallen, sondern eine weitere in Richtung Dortmund geschaffen werden.