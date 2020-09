Aßlar kämpft weiter um die "Müllabfahrt"

Die Behelfsausfahrt an der Autobahn A 45 bei Bechlingen. Fahrer von Müllfahrzeugen dürfen sie benutzen, um zum Abfallwirtschaftszentrum des Lahn-Dill-Kreises zu gelangen. So wird zusätzlicher Lkw-Verkehr in den Orten im Dilltal vermieden. Foto: Jörg Weirich