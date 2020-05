Aßlar öffnet seine Spielplätze wieder

Nach und nach öffnen auch in Aßlar wieder die Spielplätze. Symbolfoto: Christian Keller

Aßlar (kel). Die Stadtverordnetenversammlung in Aßlar stand mit "maskierten" Parlamentariern und Händedesinfektionsstation am Eingang der Stadthalle nicht nur selbst ganz im Zeichen von Corona - auch inhaltlich führte quasi kein Weg an der Pandemie vorbei.

So berichtete Bürgermeister Christian Schwarz (FWG) in der Sitzung am Montag, dass aufgrund der neuen Lockerungen des Landes Hessen auch in Aßlar die derzeit gesperrten Spielplätze wieder geöffnet werden sollen. Dies werde allerdings nicht auf einmal, sondern nach und nach geschehen. "Der Betriebshof wird die Spielgeräte zunächst kontrollieren", erklärte Schwarz.

In den Mitteilungen des Rathauschefs ging es außerdem um die Grundschulen im Stadtgebiet. Mit Blick auf ein erweitertes Betreuungsangebot, auch im Zuge des Pakts für den Nachmittag, seien in der Grundschule Aßlar und der Grundschule Werdorf die Kapazitätsgrenzen für Betreuung und beispielsweise ein Mittagessen für Schüler erreicht. Eine bauliche Erweiterung sei unumgänglich.

Zeitplan für Ausbau schon vor Corona nicht haltbar

Zusammen mit dem Lahn-Dill-Kreis als zuständigem Schulträger prüfe man derzeit, wie entsprechende Erweiterungen aussehen könnten. "Der dafür aufgestellte Zeitplan war allerdings schon vor Corona nicht haltbar", sagte Schwarz. Jetzt, mit den Auswirkungen der Pandemie und den Begleiterscheinungen, werde dieser Zeitplan voraussichtlich weiter nach hinten geschoben werden müssen. Man stehe aber im engen Kontakt mit der Kreisverwaltung, betonte der Bürgermeister.