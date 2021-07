Aßlarer Eltern zahlen mehr, sparen aber auch etwas

Kinder ab Vollendung des dritten Lebensjahres bis Schuleintritt. Hier greift die Förderung des Landes, das für jedes Kind zwischen drei und sechs Jahren sechs Stunden Kita bezahlt, das entspricht 144 Euro. Dies gilt ab 1. September 2021 für ein Jahr und erhöht sich schrittweise auf 204 Euro ab 1. September 2026. Die Landesförderung gilt bis 2025. Offen ist, ob sie steigt.

Wer sein Kind acht oder zehn Stunden betreuen lässt, zahlt, sofern die Stadt die Eltern dieser Kinder von der Gebührenpflicht befreit, zwischen 192/240 Euro und später 272/340 Euro; abzüglich der zugesagten 144 Euro.

Kinder ab Vollendung des ersten bis Vollendung des dritten Lebensjahres. Im ersten Schritt (1. September 2021 bis 31. August 2022) steigt die Gebühr für sechs Stunden von 102 auf 144 Euro, bei acht Stunden von 168 auf 192 Euro und bei zehn Stunden von 234 auf 240 Euro. Bis 31. August 2027 steigt die Gebühr schrittweise auf 228, 304 und 380 Euro.

Kinder in Hort/betreuender Grundschule. Je nach Stundenzahl wird es schrittweise teurer. Beginnend am 1. September 2021 mit 102, 132 und 170 Euro bis 180, 240 und 300 Euro ab 1. September 2026. Die drei Einrichtungen von Stadt und Förderverein gehen Mitte 2022 in Kreis-Trägerschaft. So gelten die Gebühren derzeit nur für die Kita in Werdorf.