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Donnerstag, 04.06.2020 - 15:00
3 min

Aßlarer "Laguna" wartet auf Wiesbaden und hat Pläne

Das Wasser ist in den Becken, die Temperatur in der Schwimmhalle der "Laguna" liegt bei 30 Grad. Alles bereit, so scheint es. Aber noch fehlt das Votum aus Wiesbaden zur Öffnung.

Gert Heiland: Redakteur Wetzlar
Von Gert Heiland
Redakteur Wetzlar
Das Wasser ist drin und dank des Blockheizkraftwerkes ist es auch angenehm warm in der Schwimmhalle. Fehlen nur die Badegäste. Foto: Gert Heiland

Das Wasser ist drin und dank des Blockheizkraftwerkes ist es auch angenehm warm in der Schwimmhalle. Fehlen nur die Badegäste. Foto: Gert Heiland

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Fotos
Das Wasser ist drin und dank des Blockheizkraftwerkes ist es auch angenehm warm in der Schwimmhalle. Fehlen nur die Badegäste. Foto: Gert Heiland

Das Wasser ist drin und dank des Blockheizkraftwerkes ist es auch angenehm warm in der Schwimmhalle. Fehlen nur die Badegäste. Foto: Gert Heiland

Pfeile weisen den Weg, wer wo gehen darf. Angebracht hat sie das Fitnessstudio, das bereits geöffnet hat. Foto: Gert Heiland

Pfeile weisen den Weg, wer wo gehen darf. Angebracht hat sie das Fitnessstudio, das bereits geöffnet hat. Foto: Gert Heiland

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