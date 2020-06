3 min

Aßlarer "Laguna" wartet auf Wiesbaden und hat Pläne

Das Wasser ist in den Becken, die Temperatur in der Schwimmhalle der "Laguna" liegt bei 30 Grad. Alles bereit, so scheint es. Aber noch fehlt das Votum aus Wiesbaden zur Öffnung.

Von Gert Heiland Redakteur Wetzlar