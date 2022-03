Aßlarer Schüler schicken Sonde in den Himmel

Am Dienstag, gegen 9.30 Uhr, lässt eine AG der Alexander-von-Humboldt-Schule in Aßlar auf ihrem Schulhof eine Sonde steigen. In der Stratosphäre soll sie unter anderem Wetterdaten sammeln. Foto: Pascal Schatz

Diese Sonde hat die Strato-AG der Alexander-von-Humboldt-Schule in Aßlar gebaut. Sie soll mit einem Helium-Ballon bis in die Stratosphäre aufsteigen und Daten sammeln, die die Schüler in den nächsten Wochen auswerten. Foto: Sebastian Reh

Ein Schüler der Aßlarer Alexander-von-Humboldt-Schule füllt Helium in einen Ballon. Dieser soll die Sonde der Strato-AG bis in die Stratosphäre ziehen. Foto: Sebastian Reh

An der Sonde der Alexander-von-Humboldt-Schule ist ein Experiment befestigt. In den Reagenzgläsern befindet sich Frostschutzmittel, Alkohol, Wasser sowie eine Kalium- und eine Stärke-Lösung. Wenn diese Flüssigkeit mit dem Gas Ozon in Kontakt kommt, verfärbt sie sich schwarz. Foto: Sebastian Reh

