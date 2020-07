Aßlarer Seniorenpost feiert Jubiläum

Kersten Becker (v.r.), Anne Schaller und Erhard Peusch freuen sich auf viele weitere Ausgaben der Seniorenpost. Foto: Heike Pöllmitz

AßLAR (hpz). Die neueste Aßlarer Seniorenpost ist etwas ganz Besonderes: Die Leser halten die 100. Ausgabe des Magazins in Händen, das seit 2004 alle zwei Monate mit einer Auflage von 1500 Stück kostenlos erscheint.

"Vorher gab es seit 2002 schon eine gemeinsame Seniorenpost mit anderen Kommunen", erinnert sich Kersten Becker vom städtischen Kulturamt, der als Ansprechpartner für Anregungen, selbst verfassten Gedichten und Geschichten, Anekdoten, Fotos und Tipps zur Verfügung steht.

Wichtigste Telefonnummern auf einen Blick

Ihm zur Seite steht Anne Schaller, ehemals im Bürgermeistervorzimmer tätig, die auch als Rentnerin noch ehrenamtlich alle eingereichten Beiträge bearbeitet und Ideen einbringt. Die wichtigen Rufnummern am Ende des Magazins zum Beispiel hat sie auf den Weg gebracht. "Man muss nicht lange suchen und hat, wenn nötig, sofort alles auf einen Blick", so Schaller. Ein Muss sind auch die Veranstaltungstermine, die allerdings in Corona-Zeiten spärlich sind.

Immer gibt es dank der Pfarrer auch ein geistliches Wort und der Bürgermeister schreibt ein aktuelles Grußwort. Ansonsten gab es in den 16 Jahren viele Aßlarer, die Erinnerungen einbrachten, mit der Kamera ihre Heimatstadt ins rechte Licht setzten oder so wie Erhard Peusch, Ehrenvorsitzender des Vereins für Heimatgeschichte in Werdorf, einen Blick in die Historie warfen. Peusch gehört zu den treuesten Autoren der Seniorenpost. "Ich habe schon öfter gehört, dass die Leser sich immer auf die neue Seniorenpost freuen", so Peusch, der dazu motiviert, doch auch mal zu Papier und Stift zu greifen.

Seit der 99. Ausgabe gibt es die Seniorenpost nun auch online zu lesen.