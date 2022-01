Aßlarer Unternehmen spendet 3000 Euro

Janet-Michele Cuper (v. l.) und ihre Mutter Martina Hemmerle überreichen Susanne Högler den symbolischen Spendenscheck für das Albert-Schweitzer-Kinderdorf. Foto: Albert-Schweitzer-Kinderdorf

ASSLAR/WETZLAR - Aßlar/Wetzlar (red). Martina Hemmerle, Inhaberin der Hemmerle Bio-Cosmetic Vertriebs GmbH mit Sitz in Aßlar, hat dem Albert-Schweitzer-Kinderdorf (ASK) in Wetzlar 3000 Euro gespendet.

Zusammen mit ihrer Tochter Janet-Michele Cuper sowie Mitarbeiterin Andrea Thiem kam Martina Hemmerle im Kinderdorf vorbei, um den Scheck an die Leitung der Öffentlichkeitsarbeit des ASK, Susanne Högler, zu übergeben. Beim gemeinsamen Austausch über die Probleme während der Pandemie wurde vor allem über die durch Corona verursachten Nöte im Kinderdorf gesprochen.

Neben der Geldspende überreichte das Team eine Kosmetikspende mit Pflegeprodukten. Das Team von Hemmerle Bio-Cosmetic unterstützt das Kinderdorf Wetzlar seit 2009 mit seiner Weihnachtsspende.