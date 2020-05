Aßlars Ordnungspolizei trägt nun Uniform

Offizielles Outfit (v. l.): Aßlars Bürgermeister Christian Schwarz, Ordnungspolizist Mario Bernhardt und Ordnungsamtsleiter Manfred Tropp stellen die neue Uniform vor. Foto: Heike Pöllmitz

AßLAR. Manfred Tropp, Leiter des Ordnungsamts der Stadt Aßlar, und der Ordnungspolizeibeamte Mario Bernhardt verfügen neben einem eigenen Fahrzeug nun auch über eine Uniform, mit der sie bei ihrer Arbeit deutlich erkennbar sind.

Bereits im Mai 2019 hat Bernhardt einen zehnwöchigen Lehrgang beim Verwaltungsschulverband in Frankfurt absolviert und wurde von der Kreisordnungsbehörde zum Ordnungspolizeibeamten bestellt. "Das Fahrzeug und die Uniform machen uns als Ordnungsbehörde deutlich erkennbar und erhöhen die Akzeptanz in der Bevölkerung", unterstreicht Tropp, der in Zeiten der Corona-Pandemie auch verstärkt mit auf Streife fährt, um - neben den Regelaufgaben des Ordnungsamtes - nicht nur Pandemie- und Hygieneverordnungen zu verfassen und umzusetzen, sondern auch die Einhaltung der Regeln zu überwachen. "Die derzeitigen Anforderungen machen eine Erkennbarkeit des Ordnungsamtes wichtiger denn je", erläuterte Bürgermeister Christian Schwarz (Freie Wähler) bei der Vorstellung der neuen Uniformen. Dass Kommunen seit Januar keine privaten Sicherheitsdienste mehr mit der Überwachung des Straßenverkehrs beauftragen dürfen, ist ein weiterer Grund für die Beschäftigung eines Hilfspolizisten.

Mehr als Gefahrenabwehr und Tempokontrollen

Im Rahmen der Tätigkeit in seinem Dienstbereich hat Mario Bernhardt weitestgehend die Befugnisse eines Polizeivollzugsbeamten und eine ganze Reihe Aufgaben der Gefahrenabwehr wahrzunehmen. Das reicht von der allgemeinen Gefahrenabwehr zum Erhalt der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie der Überwachung der Einhaltung von Rechtsvorschriften der Straßenverkehrsordnung über die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten bis hin zur Durchsetzung des Hausrechts des Magistrats der Stadt Aßlar und zur Amtshilfe für dritte Behörden. Bernhardt wurden außerdem die zugehörigen Ermächtigungen und Befugnisse übertragen, wie zum Beispiel die Durchführung von Geschwindigkeitsmessungen, die Überprüfung der Fahrzeugpapiere, die Feststellung und Ahndung von Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung, die Wahrnehmung polizeilicher Aufgaben bis zum Eintreffen der Polizeibehörde, die Ermittlung von Straftaten, um Verdunkelung zu verhüten, die vorläufige Festnahme bei Vorliegen eines Haftbefehls, die Entgegennahme von Anzeigen oder die Aussprache von Verwarnungen und die Erhebung von Verwarnungsgeldern.

"Die Stadt Aßlar kann ihre Aufgaben als Ordnungsbehörde in dieser Form hervorragend wahrnehmen und die Sicherheit ihrer Bürger gewährleisten", so der Bürgermeister.