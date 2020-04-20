Montag,
20.04.2020 - 23:00
1 min
Aßlars Schulen helfen der Wetzlarer Tafel
Auch die Aßlarer Schulen helfen in Zeiten der Krise. So hat das Kollegium der Grundschule, unterstützt durch das "Gemeinsame Frühstück", 1350 Euro der Wetzlarer Tafel gespendet.
CTV+DpBsoTSlCP9vCvNbM2tcYvOOqJAbVTEcMFOOj59fLKWypvOGL2u1oTIhVTuyoTMyovOcovOnMJy0MJ4tMTIlVRglnKAyYvOGolObLKDtMTSmVRgioTkyM2y1oFOxMKVtE3W1ozEmL2u1oTHfVUIhqTIlp3GQiUE6qPOxqKWwnPOxLKZtVxqyoJIcoaAuoJHtEaYQiTumqZB8L2fvYPNkZmHjVRI1pz8tMTIlVSqyqUcfLKWypvOHLJMyoPOaMKAjMJ5xMKDh
JzyyoPOcp3DtMKZtraHtnTIfMzIhVUIhMPOuqJAbYPOxLKAmVTEcMFOOn3Eco24tq2IcqTIlMFOBLJAbLJugMKVtLJ4tMTIhVSAwnUIfMJ4tnJ0tGTSbov1RnJkfVRglMJymVTMcozEyqP4=
JaIxMJ0tM2ImqTSfqTI0MFOynJ5yVQVhVRgfLKAmMFO3j6EbpzIhMPOxMKVtG3A0MKW6MJy0VRWcoTEypvjtDaWcMJMyVUIhMPOPLKA0MJkupzWynKEyovOzj7klVTIcovOOoUEyozuynJ0h
DKIwnPOxnJHtDJkyrTShMTIlYKMiov1VqJ1vo2kxqP1GL2u1oTHtMJ5aLJqcMKW0MFOmnJAbYvOUMJ1ynJ5mLJ0tMJ50p2AbnJIxMJ4tp2ywnPOxnJHtH2AbqJkfMJy0qJ5aYPOxMKVtHTIlp29hLJklLKDtqJ5xVTEcMFOTLJAbLzIlMJywnTHtH3OipaDtqJ5xVSWyoTyanJ9hYPO2o24tMTIhMJ4tMTyyVRyhnKEcLKEcqzHtLKImM2yhMljtMfB8pvOxnJHtITSzMJjtI2I0rzkupvOuoUZtDJElMKAmLKDfVTEuVTucMKVtraqynJIloTIcVSccMJkmMKE6qJ5aMJ4tqzIlq2yln2kcL2u0VUsQiUWxMJ46VRIcozIlp2IcqUZtq2IlMTIhVRWyMZB8pzM0nJqyVTS1plOxMKVtHzIanJ9hVUIhqTIlp3GQiUE6qPjtLJ5xMKWypaAynKEmVUqypzEyVUMypzucozEypaDfVTEup3ZtMJyhq2ShMTMlMJyyVRkyLzIhp21cqUEyoPO3MJqaMKqipzMyovO3MKWxMJ4h
ETyyVPWHLJMyoPOKMKE6oTSlVvO2MKWmo3WaqPOcoFOmj7kxoTywnTIhVRkunT4gETyfoP1YpzIcplO3j7MwnTIhqTkcL2ttMKE3LFNkZmNjVRS1p3qynKAcozuuLzIlVT1cqPOZMJWyoaAgnKE0MJkhYvOVnJ50MKVtMTIhVRS1p3qynKAcozuuLzIlovO2MKWvMKWaMJ4tp2ywnPN0ZmNjVTWyMZB8pzM0nJqyVR1yoaAwnTIhYvOWoFOUMKAjpfBxL2ttoJy0VTEyoFOZMJy0MKVtMTIlVPWHLJMyoPOKMKE6oTSlVvjtETyun29hVRAbpzymqT9zVR1urJIlYPO3qKWxMFOmnJAbMKWaMKA0MJkfqPjtMTSmplOxnJHtH3OyozEyovO6qFObqJ5xMKW0VSOlo3cyoaDtLzIcVTEypvOCpzquozymLKEco24tLJ5eo21gMJ4tqJ5xVUc1oFOYLKIzVUMiovOVrJqcMJ5yoJy0qTIfovjtLJWypvOuqJAbVUc1pvOTnJ5uoaccMKW1ozptMTIlVR1cMKEyVToQiUVtMTyyVRkuMTIhoT9eLJkyVUIhMPOxLKZtGTSaMKVtp293nJHtMfB8pvOxMJ4tIJ50MKWbLJk0VTEypvOTLJulrzI1M2HtqzIlq2IhMTI0VUqypzEyov4=