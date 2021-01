Auch 2050 soll in Aßlar noch Wasser fließen

Fast ein Jahr ist es her, dass der Notbrunnen in Berghausen überprüft und gewartet wurde. Ein wahrer Kraftakt. Archivfoto: Heike Pöllmitz

In dieser kompliziert aussehenden Anlage wird das Wasser für Oberlemp aufbereitet. Foto: Stadtwerke Aßlar

Wirkt nostalgisch, hat aber Sinn: An diesem Notbrunnen in Berghausen kann man auch per Hand Wasser pumpen. Foto: Gert Heiland