Freitag, 31.07.2020 - 14:30
3 min
Auf Tour mit Aßlarer Hilfspolizisten
Von Gert Heiland
Redakteur Wetzlar
CTV+DpBsoTSlYwjiLw4tEJyaMJ50oTywnPjtoJIcoaDtGJSlnJ8tDzIlozuupzE0YPObj6E0qTHtMKVtoJywnPOynJ5yovOaLJ56MJ4tITSaVT1cqPOHnTIgMJ4tqzIlp29lM2IhVTiQgz5hMJ4hVR1uMlOmMJyhYPOuLzIlVUc3MJxtH3E1ozEyovOmo2kfqTIhVUWynJAbMJ4fVUIgVTIcozIhVRIcozElqJAeVUc1VTWyn29goJIhYPO3LKZtMTIlVPWVnKOiVvOxMKVtH3EuMUDtDpBsoTSlVUAiVUE1qP4tEJyhVTg1pacyplOUMKAjpfBxL2ttnJ0tDfB8pz8traIlVRIcozoQiTulqJ5aYvOAnKDtMTSvMJxtp2IcovOYo2kfMJqyVR1cL2uuMJjtF29lov4tDzIlozuupzE0VTymqPOJMKW3LJk0qJ5ap2MuL2u3nKW0YPObLKDtMTyyVSc1p2S0rzS1p2WcoTE1ozptraIgVRucoTMmpT9fnKcynJWyLJ10MJ4tLJWmo2k2nJIlqPO1ozDtnKA0VUAynKDtMTIgVRcunUVtZwNkAFOcovOOj59fLKWmVSA0pzUQa2IhVUIhqTIlq2IapljtMKWmqPOkqJSmnFO1ozEypzAiqzIlYPOuLzIlVT5yqJIlMTyhM3ZtnJ4tIJ5cMz9loF4=
EJyhVRWuqKcuqJ4tqJ5xVQkvpvNiCzIcovOhMKIypvOOqKA3MJym
ETyyVRS1MzquLzIhVUAcozDtqzyyoToQcTk0nJphVREuVTqynUDtMKZtqJ0tH3OypaWgj7kfoPO1ozDtEzSfp2AbpTSln2IlYPOBLJAbLzSlp2AbLJM0p3A0pzIcqPjtLzIfoTIhMTHtFUIhMTHtqJ5xVTglj6EbMJ5xMFOVj6EbozHfVUq1L2uypz5xMFOPj6E1oJHfVRIloJy0qTk1ozqyovOzj7klVTShMTIlMFQQuT10MKVfVUIgVSWip2Ihn3WcMJqyYPOgLJ5aMJkhMTHtH3ElLpBsMJ5lMJyhnJq1ozptqJ5xVRmQcUWgLzIfj6EmqTyaqJ5aYt==
H2yyVTuuLzIhVTglnKEcp2AbMFNvG3W0MFOxMKVtn3IfqUIlMJkfMJ4tDzIaMJqhqJ5aVvOcoFOPoTywnljtp2yhMPOvMJxtFTS1p2E1pzAbp3IwnUIhM2IhVT1cqPOxMKVtHT9fnKcynFOxLJWynFO1ozDtnTIfMzIhVTWynFOxMKVtIzIloJymp3EyoaA1L2uyVP0tqJ5xVTyhVTEcMKAyovOKo2AbMJ4tM2IbqPOyplOiMaDtLKIwnPO1oFOQo3WiozRhVSIhMPOdLFjtozywnUDtoaIlVTyhVRqlo8Bsp3GQcTE0MJ4tn29goKDtMKZtnJ1gMKVtnZBxqJMcM2IlVUc1VTImn2SfnJIlMJ5xMJ4tF29hMzkcn3EyovOcoFOjpzy2LKEyovOPMKWynJAbYt==
DJWypvOhnJAbqPObMKI0MF4tEJyhVREioz5ypaA0LJqhLJAboJy0qTSaYvOOoTkypljtq2SmVT1uovOzj7klVTEyovOOqpBsMJ5xnJIhp3DtLaWuqJAbqPjtnTSvMJ4tDzIlozuupzE0VUIhMPOYo3WhVTyhVTIcozHtM3Wij59yVSOfLKA0nJgvo3ttM2IjLJAeqPjtqzIloTSxMJ4tMTyyVTyhVTEyovOvoTS1YKAcoTWypzMupzWyozIhVRgioJWcVT1cqPOxMKVtDKIzp2AbpzyzqPOCpzEhqJ5ap2SgqPO1ozDtoJSwnTIhVUAcL2ttLKIzVTEyovOKMJphVSIgVTImVUMipaqyM3c1p2SaMJ46VREuplORqJ8tqzIlp3IwnUDtMKZtLKIzVTEcMFOhMKE0MFOHo3IlYPOyplOaMJu0VTMlMKIhMTkcL2tfVUAuL2ufnJAbVUc1YPOuLzIlVTygoJIlVTgfLKVtnJ4tMTIlVRShp2SaMF4=
F2kynJ4gDJk0MJ5mqZBxMUEyov4tEJyhVUA0nJkfM2IfMJq0MKZtDKI0olObLKE0MJ4tp2yyVT1cqPOynJ5ypvNvEJ50MzIloaIhM3A2MKWzj7kaqJ5aVvjtMTIgVTWyn2ShoaEyovOlo3EyovOnMKE0MJjfVT1upzgcMKW0YvOBqJ4tp2IbMJ4tp2yyVT5uL2tfVT9vVTImVUqyMlOcp3DhVRymqPOypl4=
I8BxnUWyozDtMTIlVRMunUW0VUAwnTS1qPOPMKWhnTSlMUDfVT9vVTS1L2ttMTSmVRqyp3Elj7kjpPOuovOynJ5ypvOALKIypvOyoaEzMKWhqPO3qKWxMF4tEJyhVSOup3AuoaDtnTS0qTHtp2ywnPOvMKAwnUqypaDhVRSfoTImVTq1qP4=
EKZtMfBxoTk0VTS1MwbtETSmVT1upzguoaEyVRS1qT8trzyynUDtMTyyVRWfnJAeMFOuqJLtp2ywnP4tH3EcoJ10YvNvEaYQiTuypvVfVUAuM3DtDzIlozuupzE0YPNvq2SlMJ4tq2ylVT1cqPOynJ5yoFO3MJaQa2IhVRS1qT8tqJ50MKW3MJqmYPOxLKZtnTS0VTgynJ5ypvOvMJ1ypzg0YvVtFzI0raDtnKA0VTEuplOuozEypaZfVTcyqUc0YPOypaeQcTufqPOypvOapzyhp2IhMPjtj6EhMTIlqPOmnJAbVUAwnT9hVT1uoPOxLKZtEzSbpaMypzuuoUEyovOgLJ5wnTIlVSMypzgynUWmqTIcoT5ynT1ypvO2o3Vto2EypvObnJ50MKVtnJulMJ0tETyyoaA0q2SaMJ4tpTmQgaE6oTywnP4tEJyhVUqynKEypzIlVSMipaEynJj6VPWALJ4toKImplOhnJAbqPOapz/QalOypzgfj6ElMJ4fVUqinTIlVT1uovOeo21gqP4v
F2IloaA0LJE0BvOWoFOWozE1p3ElnJIaMJWcMKDtM2IbqPOyplO1oFOynJ5yovOhnJAbqPOuozqyoJIfMTI0MJ4tE2I3MKWvMJWyqUWcMJVhVRWypz5bLKWxqPOmqTIfoUDtp2ywnPOynJ5yoFOAnKEupzWynKEypvO2o3VfVUAuM3DfVUqipaIgVTImVTqynUDfVTSvMKVtMTIlVRIcM2IhqZB8oJIlVUAynFOhnJAbqPOxLF4tDzIlozuupzE0VTucoaEypzmQcUAmqPOmMJyhMFOYLKW0MFjtLJkmVTEypvOQnTIzVTEiL2ttMTS6qJgioJ10YvOSnJ4toZBxozqypzImVRqyp3Olj6EwnPOvMJqcoz50YvOOoFOSozEyVTymqPOxnJHtH2SwnTHtMKWfMJEcM3DhVSc1oJyhMTImqPO2o3WypaA0Yt==
I2IcozqupaEyoaA0pzUQa2HhVRIcovOOozkcMJqypvOvMJgfLJq0YPOxLKAmVTIlVUqyM2IhVTIcozImVRWuqKcuqJ5mVTS1MvOxMKVtLJ5xMKWyovOGqUWuj59yoaAynKEyVUAwnTkyL2u0VTS1plOxMKVtEJyhMzSbpaDtn29goKDhVRWypz5bLKWxqPO0pzyzMaDtMTIhVSOioTyypvjtMKWeoZBxpaDfVTEcp2g1qTyypaDtn3Ilrv4tEzS6nKD6VREypvOPLKI6LKIhVUqcpzDtqzIlpfB8L2g0VUIhMPOmL2ulj6EaVTqyp3EyoTk0YPOmolOcp3DtoJIbpvODoTS0rvO6qJ0tHzShM2yypzIhYt==
D2ulnKA0MJ5aLJkfYvNvETSmVTymqPOuLzIlVTkcMJVvYPOzpzI1qPOmnJAbVTEcMFOuoUEyVREuoJHfVTEypvOxnJHtLzIcMTIhVR3QcT5hMKVtqz9hVTEypvOGqTSxqPOcnUWyovOhMKIyovOOqKA3MJymVTWlnJ5aMJ4hVREyoz4toJy0VTEyoFOFo2kfLKEipvOcoaZtHzS0nTS1pljtMTSmVTqynUDtozywnUDfVUAuM3DtDJ5hnFOAj7MmoTIcov4tH2yyVTuuqUEyVUAwnT9hVT1uoPOynJ4tITS4nFOvMKA0MJkfqPjtMTSmVUAcMFOzj7klVUEyqKWyplOUMJkxVUc1oFOFLKEbLKImVTqyMzSbpzIhVTuuqPNgVT5uL2ttI2I0rzkupv4tGaIhVTgioJ1yovOyLzIhVTEcMFOhMKE0MJ4tFTIlpzIhVTyhVSIhnJMipz0tqJ5xVTWlnJ5aMJ4tMTSmVREin3IgMJ50YPOuqKAhLJugp3qynKAyYvORnJHtH2IhnJ9lnJ4tMaWyqKDaplOmnJAbqTkcL2th
H2ywnTIlYPOxnJHtHz91qTyhMFOmMJxfVTEup3ZtMKZtMaWcMJEfnJAbVUc1M2IbqPjtLJWypvOyplOaMJu0VTS1L2ttLJ5xMKWmYPOypaeQcTufMJ4tF29lovO1ozDtDzIlozuupzE0YvOSqUquVTSvMJ5xplOvMJxtF29hqUWioTkyovOxMKVtH3OcMJkuqKEioJS0MJ4tnJ4tE2SmqUA0j6E0qTIhVT9xMKVtLKIwnPOvMJxtH3ElMJy0nJqeMJy0MJ4tqJ50MKVtGzSwnTWupz4to2EypvOSnTIfMKI0MJ4fVPWxLFOeLJ5hVTImVUAwnT9hVTuyMaEcM2IlVUqypzEyovVh
FTIlLz9lozIlVSA0pzUQa2HhVSqcMJEypvOeo21gqPOynJ4tpz90MKVtJzI0qTIfVUc1oFOSnJ5mLKE6YvORMKVtLJWaMJ1yoTEyqTHtDx1KVUA0MJu0VUAwnT9hVTmQcT5aMKVhVSIhMPO3MJy0MKVtqz9lozHtp3EynUDtMT9wnPO0LKEmj6EwnTkcL2ttoz9wnPOynJ4tp3EcoTkaMJkyM3EypvOKLJqyowbtETS0MJ4tqJ5xVSc1p3EuozDtoz90nJIlMJ4fVT1cqPOUoTSmpzIcozyaMKVtMJyhVSA0j7kwnlOKnJ5xp2AbqKE6p2AbMJyvMFOmj6E1LzIlovjtMTIhVUWiqTIhVScyqUEyoPOxpzS1MvOeoTIvMJ4fVRWyq2Icp2MiqT8toJSwnTIhYt==
GJy0qTIhVTygVRqyp2AbMJuyovOlLJEyoUDtMJyhVT11oaEypzImVSQQcUWwnTIhVTuypzShVP0tqJ5xVUqcpzDtMaWyqJ5xoTywnPOvMJkynUW0YPOxLKAmVTImVTS1MvOxMKVtH3ElLpBsMFOzLJulMJ4toKImplO1ozDtozywnUDtLKIzVTEyoFOUMJu3MJptYvORnJHtLzIcMTIhVUAynTIhVTImVTIcovjtMaWuM2IhVT5uL2ttMTIgVT7QcTAbp3EyovOFLJE3MJptqJ5xVUqynKEypvOaMJu0W3Zh
I2IlMT9lMv4tEJkyozxtF2SfLJ1upzy6nFO2o20tVxEipzMepaIaVvOzpzI1qPOmnJAbVZB8LzIlVTEyovOPMKA1L2thVSAcMFO3nJkfVUqcMJEypvQQgzMzozIhYPObLKDtp2ywnPOmL2ufLKIaMJ1uL2u0VUIhMPOvMJgioJ10VT51ovOOqKAxpaIwn2HtqJ5xVRyhMz8gJzI0qTIfVUc1oFOHnTIgLFOQo3WiozRtMaWynFOVLKImYt==
GJIcozHtJzIcqPOcoFORnJIhp3E3LJqyovO2MKWaMJu0VUqcMFOcoFOToUIaMFjtMfB8pvOxnJHtLzIcMTIhVRWyLJ10MJ4tM2IbqPOyplO3MJy0MKVhVRuyqKEyVTgioz50MJ4tp2yyVT5cL2u0VTSfoTImVTIloTIxnJqyovO1ozDtLKKQa2IlMTIgVUqupaEyqPOdLFOxMKVtHTSjnJIln3WcMJpfVTEypvOynJ5yovOUpz/Qa3EynJjtMTIlVRSlLzIcqUA6MJy0VTS1p21uL2u0YPOuqJAbVT5iL2ttLKIzVUAcMF4=