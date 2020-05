Aufträge für Handwerker

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Aßlar (kel). Damit mögliche Einbußen heimischer Handwerksbetriebe in Zeiten von Corona besser abgefedert werden können, hat die Aßlarer SPD-Fraktion mithilfe der FWG jetzt einen entsprechenden Antrag auf den Weg gebracht. Schnellstmöglich sollen geplante Baumaßnahmen der Stadt nun angeschoben werden.

Es mache Sinn zu prüfen, welche Aufträge nun kurzfristig vergeben werden könnten, um heimische Handwerksbetriebe sinnvoll zu unterstützen, hatte es Fraktionschefin Cirsten Kunz (SPD) formuliert. Es gelte in Zeiten der Krise eine Brücke in die Zeit nach der Krise zu bauen. Einige Menschen seien verunsichert und würden Aufträge zurückziehen, die sie an Handwerksbetriebe vergeben hätten, so Kunz weiter.

Doch nicht alle Stadtverordneten überzeugte der Antrag. "Ich komme aus der Baubranche und es brummt in der Branche. Die Handwerker haben volle Bücher. Ich würde es mal als Populismus abtun", lautete die Einschätzung von Oliver Menz (Grüne). Noch kürzer fasste es Jürgen Lenzen zusammen (CDU): "Völlig überflüssig!"

Inhaltlich wurde der Antrag anschließend nicht mehr diskutiert. "Als nette Geste würden wir dem zustimmen", sagte Michael Clemens für die FWG-Fraktion, die den Antrag zusammen mit der SPD bei 23 Ja-Stimmen verabschiedete.