Baumpaten in Aßlar gesucht

AßLAR-BERGHAUSEN. In den insbesondere für Kinder langweiligen Zeiten von Corona bietet die "Berghäuser Obstbaumbörse" eine interessante und nützliche Abwechslung. Gudrun Esch und Günter Knetsch, die das Projekt des Berghäuser Verschönerungsvereins seit 2014 betreuen, vergeben Patenschaften für 39 Obstbäume, die im "Vorderbach" entlang der Zufahrtstraße nach Berghausen in Reih und Glied stehen. "Es ist doch eine tolle Sache, wenn man mit der ganzen Familie einen Obstbaum von der Blüte bis zur Frucht begleiten kann", so Gudrun Esch.

Die Bewegung an der frischen Luft inmitten der Natur tut allen gut, kommt man derzeit durch die Kontaktsperre doch seltener aus den eigenen vier Wänden heraus. "Zudem können Kinder dabei etwas über die Entwicklung der Bäume, Schädlinge, Nützlinge und Vieles mehr lernen", so Günter Knetsch. Er steht Neulingen zusammen mit Armin Naumann vom Aßlarer Obst- und Gartenbauverein bei Schnittmaßnahmen gerne zur Seite, die durchgeführt werden, um den Bäumen die optimale Form zu geben, den Ertrag zu steigern und den Früchten gute Reifebedingungen zu geben. Dies allein sei schon eine Wissenschaft für sich. Interessant sei auch die Veredelung von Obstbäumen durch das Aufpfropfen von Zweigen anderer Obstsorten.

Mit der "Plant-App" könne man beispielsweise Pflanzen, die um den Baum herum wachsen, bestimmen. Der Baum als Ökosystem bietet spannende Beobachtungen wie Vögel, die hier Nester bauen und ihre Jungen aufziehen, ihre Nahrung finden. Kinder können ihre Kenntnisse über heimische Pflanzen und Tiere erweitern, erkennen die Wechselbeziehungen zwischen den Lebewesen ihrer Umwelt als komplexes, eng verwobenes Netz und erhalten einen tiefen Einblick in grundlegende ökologische Zusammenhänge.

"So ein Obstbaum ist eine tolle Sache, und zum guten Schluss kann man auch noch die Früchte genießen, die man vom Baum wegessen, oder zu Marmelade, Gelee, Wein, Kompott und mehr verarbeiten kann", so Esch. Von den 39 Bäumen sind bereits 19 vergeben. Sowohl Apfelsorten wie James Grieve, Baumanns Reignette, Jonathan oder Bohnapfel, aber auch für andere Fruchtbäume können Patenschaften übernommen werden. Ansprechpartner sind Günter Knetsch (Email: gknetsch@t-online.de) und Gudrun Esch (Telefon: 06443-81 00 99, Email: mail@gudrun-esch.de).