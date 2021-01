Blutspendetermine in Aßlar und Ehringshausen

Auch in der Corona-Pandemie finden Blutspendetermine statt. Symbolfoto: Judith Michaelis/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

ASSLAR/EHRINGSHAUSEN - Aßlar/Ehringshausen (red). Die Corona-Pandemie stellt die Blutspendedienste jeden Tag vor neue Herausforderungen. Aufgrund der begrenzten Haltbarkeit von Blutpräparaten werden Blutspenden kontinuierlich und dringend benötigt. Auch in Zeiten der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen des öffentlichen und privaten Lebens sind Patienten dringend auf Blutspenden angewiesen. Deswegen weist das Deutsche Roten Kreuz (DRK) darauf hin, dass die Termine unter Kontrolle von und in Absprache mit den Aufsichtsbehörden unter hohen Hygiene- und Sicherheitsstandards durchgeführt werden und daher von den Ausgangsbeschränkungen ausgenommen sind.

Die nächsten Termine in der Umgebung finden in Ehringshausen am Mittwoch, 6. Januar, und in Aßlar am Montag, 11. Januar, statt. Die Blutspende ist jeweils nur nach einer Terminreservierung möglich.

Damit bei den Blutspendeterminen der erforderliche Abstand zwischen allen Beteiligten gewährleistet ist und um Wartezeiten zu vermeiden, findet die Blutspende ausschließlich mit vorheriger Online-Terminreservierung statt.

INFORMATIONEN Für weitere Informationen zur Blutspende steht die kostenfreie Service-Hotline unter

08 00-1 19 49 11 zur Verfügung. Informationen gibt es unter: https://tinyurl.com/y6xyds8c.

Keine Spende mit Erkältungssymptomen

Menschen mit Erkältungssymptomen werden nicht zur Blutspende zugelassen. Wer Kontakt zu einem Coronavirus-Verdachtsfall hatte oder sich in den letzten zwei Wochen in einem Risikogebiet aufgehalten hat, muss bis zur nächsten Blutspende 14 Tage pausieren.