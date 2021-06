Bunte Füße zeigen wo's zur Aßlarer Grundschule langgeht

Noch ist die gepflasterte Hol- und Bringzone in Kinderhand. Die Klasse 4a beginnt unter der Anleitung von Mario Bernhardt (l.) vom Ordnungsamt damit, von hier bis zur Grundschule bunte Fußabdrücke auf den Gehweg aufzusprühen. Foto: Gert Heiland

ASSLAR - Aßlar. Wenn pinkfarbener Nebel aus einer Spraydose auf die dunkelblaue Uniformhose von Mario Bernhardt vom Ordnungsamt der Stadt weht, steckt dahinter bestimmt eine Geschichte. So ist es. Auf einem Grünstreifen an der Einmündung der Bachstraße in die Nordtangente ist als erster großer Baustein eines Konzepts für einen sicheren Schulweg eine sogenannte Elternhaltestelle (Kosten 12 000 Euro) eingerichtet worden.

Am Mittwoch haben Kinder der Klasse 4a der Grundschule bunte Fußspuren auf den Gehweg der Bachstraße gesprayt. Sie zeigen den Kindern künftig an, wo es langgeht, und zwar von der neuen Hol- und Bringzone zur Schule. Und sie sollen Autofahrern zeigen: Achtung Schulweg!

Grundschüler früh an den Straßenverkehr gewöhnen

Schulleiterin Barbara Ernst-Spory erinnerte ans erste Treffen der Arbeitsgruppe Mobilität vor fast genau zwei Jahren, in der Lehrer, Eltern, Behörden und Rathaus vertreten waren. Ihr aller Ziel: den Schulweg sicherer machen.

In der Folge gab es neue Schilder und Schulwegpläne und nun eben die Hol- und Bringzone. Sie soll ein Problem lösen: Eltern bringen den Nachwuchs mit dem Auto zur Schule und holen ihn später wieder ab. Dies sorgt regelmäßig für ein Verkehrschaos rund ums Gebäude. Das soll nun anders werden. Die Eltern sind angehalten, in diese Zone einzufahren und ihre Kinder dort abzusetzen. Sie können dann ohne großes Manövrieren einfach weiterfahren.

Das soll die Verkehrssituation rund um die Schule entzerren, so die Rektorin. Zum einen. Zum anderen würden die Grundschüler so früh an den Straßenverkehr gewöhnt. Und es sei gesünder, ein Stück, hier etwa 300 Meter, zu laufen, als nur vom Frühstückstisch ins Auto und vom Auto in die Klasse zu gehen. Laufen steigere zudem die Konzentrationsfähigkeit.

Zur Eingewöhnung bieten Lehrer und Eltern ab Montag für 14 Tage einen Hol- und Bringservice an, das heißt, sie begleiten die Jungen und Mädchen von der Zone in die Schule und später zurück.

Aktionen wie der Wettbewerb "Füße sammeln", bei dem die "lauffreudigste" Klasse gewinnt, sind ebenso Teil des Konzepts wie von den Kindern gebastelte Kärtchen mit Hinweis auf die und Anfahrtsskizze zur Hol- und Bringzone, die an die Eltern verteilt werden sollen. Die Anwohner der Bachstraße wurden ebenfalls informiert, dass dies nun ein Schulweg ist.

200 Autos sorgen

für unschöne Szenen

Bürgermeister Christian Schwarz (FWG) freute sich über diese spezielle Haltestelle. Er rechnete vor, dass, wenn nur die Hälfte der 400 Grundschüler mit dem Auto gebracht wird, sich zu Stoßzeiten 200 Fahrzeuge an der Schule drängen. Es gebe immer wieder unschöne Szenen. Die Zone soll helfen, möglichst viele Autos aus dem näheren Schulumfeld herauszuhalten.

Auch Laura Mette vom Lahn-Dill-Kreis lobte die Aktion, die Teil des Kreis-Konzepts "Besser zur Schule" sei.

Und die Gruppe "Mobilität" hat noch mehr gute Ideen, die, so Schwarz, nach und nach abgearbeitet werden sollen. So geht es zum Beispiel auch darum, eine Lösung zu finden, damit der Schulweg ebenfalls für die Kinder sicherer wird, die aus Richtung der Bundesstraße kommen.