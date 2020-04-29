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Mittwoch, 29.04.2020 - 18:00
3 min

Corona lässt Aßlarer Haushalt in die Miesen rutschen

Ihren Haushalt für 2020 haben die meisten Kommunen schon lange verabschiedet. In Aßlar muss das noch geschehen, doch in Zeiten von Corona lässt sich kaum sinnvoll planen.

Christian Keller: Redakteur Wetzlar
Von Christian Keller
Redakteur Wetzlar
Die Corona-Pandemie wirbelt auch den Haushalt der Stadt Aßlar ordentlich durcheinander. Symbolfoto: dpa

Die Corona-Pandemie wirbelt auch den Haushalt der Stadt Aßlar ordentlich durcheinander. Symbolfoto: dpa

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