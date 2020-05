CRS medical überreicht 800 Schutzmasken an Aßlarer Feuerwehr

Bürgermeister Christian Schwarz (v.l.), Michael Schlapp, Manfred Tropp und Michael Pichl bei der Übergabe der 800 Masken für die Aßlarer Feuerwehr. Foto: Heike Pöllmitz

AßLAR. Am Freitag trafen sich Aßlars Bürgermeister Christian Schwarz (FWG), Manfred Tropp, als Leiter des städtischen Ordnungsamtes für die Feuerwehr zuständig, und Stadtbrandinspektor Michael Pichl am Feuerwehrgerätehaus in Aßlar mit Michael Schlapp, Geschäftsführer des ortsansässigen Unternehmens CRS medical. Dieses unterstützt die Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Aßlar in Zeiten der Corona-Pandemie mit einer Spende von 800 Schutzmasken im Wert von rund 3000 Euro.

"Mit unseren verschiedenen Lieferanten haben wir schon im März mit der Planung begonnen, Schutzmasken zu generieren, und von Anfang an gesagt, dass wir einen Teil davon unter dem Motto 'Wir helfen den Helfern' für die Region zur Verfügung stellen."

Bürgermeister Schwarz, der nach dem Anruf von Schlapp sofort mit der Feuerwehr Kontakt aufnahm. zeigte sich dankbar: "Ich freue mich sehr über die Unterstützung durch ein Aßlarer Unternehmen, weil diese Spende unterstreicht, dass wir in Aßlar alle zusammen stehen." Die Feuerwehr sei eine besondere Sache, denn neben dem Katastrophenschutz müsse in dieser Zeit auch der Brandschutz aufrecht erhalten werden und bei Einsätzen würden Masken gebraucht.

Pichl dankte im Namen der Einsatzkräfte, denn auch im Bereich Übung und Ausbildung kann der vorgeschriebene Abstand nicht immer eingehalten werden, wie zum Beispiel beim Kuppeln von Schläuchen und weiteren Tätigkeiten.

Bei Übung und Ausbildung Abstand schwer einzuhalten

"Als Unternehmer übernehmen wir gerne gesellschaftliche Verantwortung, die Teil unserer Kultur ist", begründete Schlapp die Spende. Die 2004 gegründete CRS medical GmbH bietet global agierenden Herstellern von Medizingeräten kundenspezifische After-Sales-Dienstleistungen und Lösungen und aktuell 150 Mitarbeitern einen Arbeitsplatz.