Das Alte Rathaus in Aßlar ist jetzt hochmodern

Bürgermeister Christian Schwarz (r.) machte zusammen mit Bauleiter Ulrich Seibel, Dirk Bode und Karl-Heinz Sames (v.l.) einen Rundgang durch das fertiggestellte Bauprojekt und alle zeigten sich sehr zufrieden. Foto: Heike Pöllmitz
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