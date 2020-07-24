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Freitag, 24.07.2020 - 11:00
2 min

Das Alte Rathaus in Aßlar ist jetzt hochmodern

Nach eineinhalb Jahren Bauzeit ist die brandschutztechnische und energetische Ertüchtigung des Alten Rathauses in Aßlar abgeschlossen. Wir haben uns das Gebäude mal angeschaut ...

Von Heike Pöllmitz
Bürgermeister Christian Schwarz (r.) machte zusammen mit Bauleiter Ulrich Seibel, Dirk Bode und Karl-Heinz Sames (v.l.) einen Rundgang durch das fertiggestellte Bauprojekt und alle zeigten sich sehr zufrieden. Foto: Heike Pöllmitz

Bürgermeister Christian Schwarz (r.) machte zusammen mit Bauleiter Ulrich Seibel, Dirk Bode und Karl-Heinz Sames (v.l.) einen Rundgang durch das fertiggestellte Bauprojekt und alle zeigten sich sehr zufrieden. Foto: Heike Pöllmitz

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Fotos
Bürgermeister Christian Schwarz (r.) machte zusammen mit Bauleiter Ulrich Seibel, Dirk Bode und Karl-Heinz Sames (v.l.) einen Rundgang durch das fertiggestellte Bauprojekt und alle zeigten sich sehr zufrieden. Foto: Heike Pöllmitz

Bürgermeister Christian Schwarz (r.) machte zusammen mit Bauleiter Ulrich Seibel, Dirk Bode und Karl-Heinz Sames (v.l.) einen Rundgang durch das fertiggestellte Bauprojekt und alle zeigten sich sehr zufrieden. Foto: Heike Pöllmitz

Die neue Fluchttreppe ist das Herzstück der brandschutztechnischen Arbeiten, die es nun ermöglicht, jedes Stockwerk zügig zu evakuieren. Foto: Heike Pöllmitz

Die neue Fluchttreppe ist das Herzstück der brandschutztechnischen Arbeiten, die es nun ermöglicht, jedes Stockwerk zügig zu evakuieren. Foto: Heike Pöllmitz

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