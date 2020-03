Das Bügelbrett im Aßlarer Wald

Unbekannte haben Sperrmüll im Wald entsorgt. Foto: Stadt Aßlar

Aßlar (gh). Das Problem ist nicht neu: Müllablagerungen in unseren Wäldern. Eine neue Qualität hat dieser Frevel dadurch erhalten, dass der Wertstoffhof des Abfallwirtschaftszentrums in Bechlingen wegen Corona für Privatanlieferer geschlossen ist. Die Folge: Unbekannte Zeitgenossen werfen vermehrt ihren Müll einfach in den Wald.

Aktuell bitte das Ordnungsamt der Stadt Aßlar um Hinweise auf Täter, die zwischen Bechlingen und Oberlemp Müll illegal entsorgt haben.

Nicht der erste Fall. Bereits im Oktober vergangenen Jahres wurde auf der Kuppe zwischen Bechlingen und Oberlemp in einem Waldstück ein Müllberg aus Pappkartons, gefüllten blauen Säcken, einem Farbeimer und Styropor gefunden. Ebenso haben rücksichtslose Menschen ihren Sperrmüll in Bechlingen am Roßbach (Fischteich) zurückgelassen, darunter Schränke, Teppiche und ein Bügelbrett. Und: Im Bereich "Hohe Warte", Kernstadt Aßlar, in der Nähe der A 45-Brücke, wurde ebenfalls Müll widerrechtlich entsorgt; keine halbe Stunde, nachdem der Betriebshof der Stadt den ersten Fund an der Stelle abtransportiert hatte.

Ordnungsamt sucht Zeugen

Die Stadt weist darauf hin, dass die wilde Entsorgung von Abfällen jeglicher Art untersagt ist. Und dass der Wertstoffhof in Bechlingen derzeit für private Anlieferer geschlossen ist, berechtige nicht zur Entsorgung außerhalb.

Der Wald wird zunehmend zur wilden Müllkippe. Hier ein Foto vom vergangenen Wochenende im Wald zwischen den Aßlarer Stadtteilen Bechlingen und Oberlemp . Foto: Stadt Aßlar

Die Verstöße sollen auch aktuell ordnungsrechtlich verfolgt werden, so die Stadt. Wer Angaben zu den Tätern machen kann, der wird gebeten, sich beim Ordnungsamt, 0 64 41 803-52 oder -15, zu melden. Die Hinweise werden vertraulich behandelt.