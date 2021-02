Das will die FWG Aßlar angehen

Jetzt teilen:

ASSLAR - Aßlar (red). Am 14. März wird auch in Aßlar neu gewählt. Welche beiden Themen liegen den antretenden Parteien und Wählergemeinschaften besonders am Herzen? Nachgefragt bei der FWG.

Den Freien Wählern geht es um die Aufrechterhaltung der freiwilligen Leistungen und Infrastrukturen, die Aßlar "erst lebens- und liebenswert" machen: Das seien beispielhaft eine gute, bezahlbare, bedarfsgerechte Kinderbetreuung, die Vereinsförderung, eine gut aufgestellte Sozialstation mit Herz und ohne Stoppuhr, eine gute Gesundheitsversorgung, das Kontaktzentrum mit Beratungsmöglichkeiten für alle Generationen, die Stadtbibliothek, kulturelle Veranstaltungen - jetzt auch bald möglich im alten Backhaus in Aßlar - und mehr.

Der Klimaschutz vor Ort habe für die FWG in Aßlar eine hohe Priorität. Deshalb habe man den Bau des Windparks unterstützt, wie auch die Renaturierung der Dill bei Aßlar und Werdorf. Genauso befürwortet die FWG eine Fotovoltaikanlage auf dem Gelände der Abfallwirtschaft, legt den Fokus auf ein nachhaltiges Wasser- und Forstwirtschaftskonzept, auf Verkehrsentlastung in der Kernstadt durch die Beibehaltung der Behelfsausfahrt als Zubringer für das Abfallwirtschaftszentrum und bessere Nutzung des ÖPNV zum Beispiel mit Ausbau der barrierefrei zugänglichen Haltestellen.