Das wollen die Grünen für Aßlar

ASSLAR - Aßlar (red). Am 14. März wird auch in Aßlar neu gewählt. Welche beiden Themen liegen den antretenden Parteien und Wählergemeinschaften ganz besonders am Herzen? Nachgefragt bei den Grünen.

Aßlar soll Klimakommune werden. Die Grünen fordern keine weitere Flächenversiegelung, artenreiches Grünland, die Umsetzung des geplanten Solarparks auf der Mülldeponie, die Installation von Solaranlagen auf öffentlichen Gebäuden und Ladestationen für E-Bikes und Elektroautos im Stadtgebiet. Nur Pflanzen sind fähig Kohlendioxid in Sauerstoff umzuwandeln. Somit leiste der Wald, und besonders alter Baumbestand, einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. Der Holzeinschlag sollte massiv reduziert werden und den Waldboden schonen.

Auch für mehr Bürgerbeteiligung und Transparenz treten die Grünen ein. Die Ortsbeiräte sollten mehr Mitspracherecht bekommen. Auch in der Kernstadt sollte ein Ortsbeirat gebildet werden. Diese sollten regelmäßig Bürgergespräche abhalten. Um die Bürger in wichtige Entscheidungen einzubeziehen, müssen bereits bei der Planung von wichtigen Maßnahmen Bürgerversammlungen abgehalten werden. Die ehrenamtliche Tätigkeit sollte gestärkt werden. Gefordert wird eine Agenda zur Zukunft Aßlars, ein runder Tisch unter Mitwirkung aller Akteure und Interessierten.