Das Zeugnis gibt's für viele später

Peter Schmidt, Schulleiter der Alexander-von-Humboldt-Schule in Aßlar über Abschlussfeier und Notengebung in Zeiten der Krise. Foto: Gert Heiland

ASSLAR - Aßlar. Sie sind immer Höhepunkt eines Schuljahres: Zeugnisübergabe und Abschlussfeier. Auch an der Alexander-von-Humboldt-Schule in Aßlar. Doch diesmal ist für die rund 800 Schülerinnen und Schüler und ihre 70 Lehrer alles anders. Ein Gespräch mit Schulleiter Peter Schmidt.

Herr Schmidt, eine schöne Abschlussfeier wird es dieses Jahr wohl nicht geben?

Wir planen noch nicht bis in den Sommer. Wenn es geht, würden wir natürlich gerne in der Stadthalle Aßlar feiern, aber mittlerweile haben wir mit 130 Schülerinnen und Schülern in sieben Abschlussklassen so große Abschlussjahrgänge, dass die Halle langsam zu klein wird. Wir überlegen, ob wir in die Stadthalle nach Wetzlar gehen.

Und wenn es dumm läuft und größere Veranstaltungen verboten bleiben?

Dann werden wir es wahrscheinlich so machen, dass wir jede Klasse einzeln in die Aula holen, dort einen feierlichen Rahmen schaffen und jedem Schüler sein Zeugnis zwar nicht überreichen, aber er kann es sich auf der Bühne abholen.

Wie regeln Sie die Zeugnisübergabe in der Zeit der Krise überhaupt?

Wir wollen, dass so wenige persönliche Kontakte wie möglich entstehen; nicht nur in der Schule, sondern auch schon auf dem Weg zur Schule. Wir hatten daher entschieden, dass nur Schüler, die an der Schule sind, also die Klassen 9H und 10R, ihr Zeugnis bekommen. Zusätzlich haben wir die 10G-Klassen abwechselnd in kleinen Gruppen ins Gebäude kommen lassen, weil sie ihr Zeugnis für die weiterführenden Schulen benötigen. Alle anderen Schülerinnen und Schüler erhalten ihr Zeugnis, wenn sie wieder in den Präsenzunterricht kommen. Es hat sich niemand beschwert, alle waren einverstanden, dass wir mit Kontakten sehr vorsichtig umgehen.

Wie erfolgt die Notengebung, wenn die Schüler zuhause an ihrem Computer sitzen, wie bewertet man zum Beispiel die Mitarbeit?

Wir haben als Schulgemeinde beschlossen, dass der Präsenzunterricht eins zu eins als Videokonferenz umgesetzt wird. Das heißt, wenn ein Schüler 27 Wochenstunden hat, dann bekommt er sie alle zur gleichen Zeit, wie er sie hier gehabt hätte, zuhause als Videokonferenz.

Das heißt aber nicht, dass der Lehrer 45 Minuten plaudert und dauernd Neues einführt, da werden auch Wochenpläne gemacht. Aber sobald ein Schüler eine Frage hat, kann er sich melden, der Lehrer sitzt immer vor dem PC und antwortet. Wir haben damit nicht die Situation, dass Eltern quasi zu Lernhelfern oder Ersatzlehrern werden, das wollen wir absolut vermeiden, auch um eine Chancengleichheit zu gewährleisten. Insofern können die mündlichen und schriftlichen Leistungen und auch die Anwesenheit zur Notenfindung herangezogen werden.

Zusätzlich hatten wir die Präsenzzeit, in der die Leistungen über Arbeiten festgestellt werden konnten. Das klappte ganz gut. Aber im Zweifel haben wir in den Zeugniskonferenzen immer für den Schüler entschieden.

Gibt es das Problem, dass Schüler zuhause die Kamera ausschalten, nur das Mikro an haben und vielleicht gar nicht am Platze, sondern unterwegs sind?

Seitdem wir die Stundentafel eins zu eins als Videokonferenz umgesetzt haben, haben wir Fehlzeiten vergleichbar denen in der Präsenz. Es gibt aber eben Schüler, die häufiger nicht in der Schule waren, das sind auch die, die jetzt häufiger am Bildschirm fehlen.

Wenn wir mitbekommen, dass da etwas nicht stimmt, fahren wir zu den Schülern und fragen, ob wir helfen können. Falls es technische Probleme gibt, bringen wir die Unterrichtsmaterialien auch ins Haus. Aber grundsätzlich läuft es zu fast einhundert Prozent sehr gut.

Natürlich kann sich nicht jeder Schüler per Kamera dazu schalten, dadurch würde das System instabil, weil der Datenfluss zu groß ist, aber zumindest am Anfang der Stunde wird die Anwesenheit abgefragt. Die erkennt man auch auf dem Bildschirm. Und man kann sie durch eine einfache Frage wie "Max, geht es Dir gut?" klären. Wenn er "Ja" sagt, dann weiß man, dass er zumindest wach ist (lacht).

Das Interview führte

Gert Heiland.