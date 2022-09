"Die fidelen Münchhäuser" geben Abschiedskonzerte

"Die fidelen Münchhäuser" geben am 15. und 16. Oktober in der Stadthalle Aßlar ihre beiden allerletzten Konzerte. Foto: Die fidelen Münchhäuser

ASSLAR - Aßlar (red). Vor zwei Jahren wurde es angekündigt, am 15. und 16. Oktober (Samstag und Sonntag) wird es Wirklichkeit: In der Stadthalle Aßlar gibt das Blasorchester "Die fidelen Münchhäuser" seine beiden wirklich allerletzten Konzerte. "Nach vielen erfolgreichen Jahren haben sie sich schweren Herzens entschlossen, die Gruppe aufzulösen", erläutert die Stadt Aßlar in einer Pressemitteilung.

Die Freunde gepflegter Blasmusik können "Die fidelen Münchhäuser" unter der musikalischen Leitung von Timo Groos am Samstag im Rahmen eines volkstümlichen Abends ab 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) und am Sonntag als volkstümlicher Nachmittag ab 15 Uhr (Einlass ab 14 Uhr) erleben.

Eintrittskarten zum Preis von 20 Euro gibt es im Rathaus der Stadt Aßlar, Mühlgrabenstraße 1. Am Samstag gibt es Platzkarten, am Sonntag gilt freie Platzwahl. Weitere Informationen gibt das Kulturamt der Stadt Aßlar unter Telefon 06441-803820.