Die Regel-Überwacher

Farbwechsel: Der ehemalige Wagen der Feuerwehr ist nicht mehr rot (kleines Foto), sondern blau. Er dient nun dem Ordnungsamt. (Foto: Stadt Aßlar)

ASSLAR - (red). Das Aßlarer Ordnungsamt hat momentan in der Zeit der Corona-Pandemie ein zusätzliches Füllhorn an Aufgaben zu bearbeiten. Neben den Regelaufgaben komme zum einen das Verfassen und Umsetzen von Pandemie- und Hygieneverordnungen, zum anderen auch die Kontrolle, Überwachung und Einhaltung der Regeln hinzu. Dies teilte das Aßlarer Ordnungsamt in einer Pressemitteilung mit.

Auto der Feuerwehr für Ordnungsamt umgeklebt

Zwar fehle noch die Uniform für den Hilfspolizeibeamten der Stadt Aßlar – denn die derzeitigen Anforderungen machen eine Erkennbarkeit des Ordnungsamtes nun wichtiger denn je. So wurde der ehemalige Kommandowagen der Feuerwehr – nach Indienststellung des neuen Kommandofahrzeugs – nun mit einer blauen Bauchbinde und dem Schriftzug „Ordnungsamt“ beklebt, um die deutliche Erkennbarkeit herzustellen und damit die Akzeptanz der Maßnahmen der handelnden Mitarbeiter zu erhöhen. Zwar erlaubten die Lockerungen rund um Gastronomie, Einzelhandel, Sport und Freizeit ein Stück Normalität, jedoch nur unter Einhaltung strenger Hygienemaßnahmen. Zuständig für die Einhaltung dieser Maßnahmen ist das städtische Ordnungsamt, welches dafür verstärkt auf den Straßen präsent sein werde. Allgemein ist das Ordnungsamt in Aßlar für die Sicherheit und Ordnung in der Kernstadt und den angrenzenden Ortsteilen zuständig. Darunter fallen Tätigkeiten wie beispielsweise in den Bereichen Erlaubnisse zum Halten von gefährlichen Hunden, Feuerwehrangelegenheiten, Ortsgerichts- und Schiedsamtsbezirke, aber auch die Gewerbe An-, Ab- und Ummeldungen. Eine wichtige Hauptaufgabe in der Corona-Zeit sei die Umsetzung sowie Überprüfung der jeweiligen Verordnung.

Dies betreffe vor allem Gaststätten und den lokalen Einzelhandel, die durch die Verordnungen auf besonderen Hygienemaßnahmen achten müssen. Doch auch der öffentliche Raum werde durch die Präsenzstreife regelmäßig auf die Einhaltung der Schutzmaßnahmen kontrolliert. Um schnell und flexibel agieren zu können, wurde der ehemalige Kommandowagen der Feuerwehr neu beklebt und dient dem Ordnungsamt fortan als Dienstfahrzeug.

Viele Anfragen per Telefon und E-Mail

Auch innerhalb der Stadtverwaltung ist das Ordnungsamt rund um Fachbereichsleiter und Pandemiebeauftragten Manfred Tropp mit einer Vielzahl an neuartigen Aufgaben betraut. So musste für die termingebundene Öffnung der Verwaltung der Ablauf des Publikumsverkehrs neu konzipiert werden. Daneben bedarf es einer individuellen Anpassung der Arbeitsabläufe des Regelbetriebes. Eheschließungen und Trauerfeiern finden nur unter bestimmten Auflagen statt. Außerdem sei die Zahl der Bürger-Anliegen, die das Ordnungsamt per Telefon und E-Mail erreichen, deutlich gestiegen. „Besonders Gewerbetreibende, Vereine und Privatpersonen haben bezüglich der Corona-Verordnungen Nachfragen“, sagt Tropp.