Drei Verletzte bei Unfall in Aßlar

Bei dem Crash in der Herborner Straße wurden drei Personen verletzt. Foto: Feuerwehr Aßlar

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

ASSLAR - Drei Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von rund 20000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Samstag gegen 22.20 Uhr in der Herborner Straße in Aßlar ereignet hat.

Nach Angaben der Polizei stand ein 23-Jähriger aus Wetzlar mit seinem Mazda in Fahrtrichtung Werdorf am rechten Fahrbahnrand. Er wollte wenden, überfuhr dabei die durchgezogene Linie und übersah einen von hinten kommenden 34-jährigen Ehringshäuser mit seinem Mercedes. Dessen Fahrer war betrunken - der Test ergab 2,08 Promille - konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und prallte in den Mazda. Die beiden Fahrer sowie eine 24-Jährige aus Aßlar im Mazda wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Autos mussten abgeschleppt werden.

Die Aßlarer Feuerwehr unterstützte den Rettungsdienst bei der Erstversorgung der Verletzten und sicherte die Unfallstelle ab. Der Einsatz konnte nach etwa einer Stunde beendet werden. Vor Ort waren die Feuerwehr mit 19 Einsatzkräften aus Aßlar und Werdorf, der Rettungsdienst mit drei Rettungswagen, einem Notarzt und dem Organisatorischen Leiter Rettungsdienst, die Polizei und die Brandschutzaufsicht des Lahn-Dill-Kreises.