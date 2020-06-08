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Montag, 08.06.2020 - 13:30
4 min

Ein Abriss mit Happy End in Klein-Altenstädten

In Klein-Altenstädten wird derzeit das sogenannte Herrenhaus abgerissen. Das Ecktürmchen aber soll an andrer Stelle zu neuen Ehren kommen und künftig an die Geschichte des Geländes erinnern.

Von Heike Pöllmitz
Glückliche Gesichter im Ortsbeirat nach der Bergung des Ecktürmchens (v.l.): Evi Thewes und Helene Schmidt sowie Jenny Berghäuser und Günther Berghäuser-Kuhn. Foto: Heike Pöllmitz

Glückliche Gesichter im Ortsbeirat nach der Bergung des Ecktürmchens (v.l.): Evi Thewes und Helene Schmidt sowie Jenny Berghäuser und Günther Berghäuser-Kuhn. Foto: Heike Pöllmitz

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