Ein Hauch von Nasa an der Humboldt-Schule in Aßlar

Die Schüler der Strato-AG an der Alexander-von-Humboldt-Schule in Aßlar fiebern dem 22. März entgegen. Dann soll ihre selbst gebaute Sonde in die Stratosphäre aufsteigen.

Von Lena Bauer