Ein Lippenstift für den ersten Platz

Die Siegerin Khadija Khalil (l.), gibt ihrer Mitschülerin Isabella Brätz, die die Detektivin Carla darstellt, ihre "Erfindung", mit der sie den ersten Preis gewinnt. Foto: Anke Paul /Alexander-von-Humboldt-Schule

ASSLAR - Mit viel Fantasie und kreativen Einfällen haben sich im November drei Klassen der Alexander-von-Humboldt-Schule Aßlar am Ideenwettbewerb zur ARD-Kinderradionacht beteiligt, der unter dem Motto "Psst... geheim!" stand. Nun erreichte Deutschlehrerin Alexa Weis die Nachricht, dass mit Khadija Khalil eine ihrer Schülerinnen den Wettbewerb gewonnen hat.

Beim Wettbewerb galt es, Detektivin Clara bei ihrer Ermittlungsarbeit mit trickreichen Erfindungen zu unterstützen. Khadija Khalil hatte einen Lippenstift erfunden, mit dessen Hilfe sich die Detektivin Clara in eine beliebige Person, beispielsweise eine Verkäuferin, verwandeln kann, um so ihrer Detektivarbeit in bester Tarnung nachgehen zu können.

Mit dieser Idee überzeugte die Schülerin die Jury und freute sich über ein Paket mit Sachpreisen und eine Urkunde. Zusammen mit den zweit- und drittbesten Erfindungen wurde Khadijas Geschenk an Detektivin Carla in der deutschlandweit ausgestrahlten Kinderradionacht im Einsatz vorgeführt.

Auch die anderen Teilnehmerklassen wurden mit Hörbüchern und einem Kartenspiel belohnt.