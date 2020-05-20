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Mittwoch, 20.05.2020 - 12:00
3 min

Eine Oase für Tausende Wildbienen in Werdorf

Mehr als 6000 Löcher und damit jede Menge Platz bietet das Bienenhotel von Heinz Kunz aus Werdorf in seinem Garten.

Von Manuela Jung
Mehr als 6000 Löcher und damit jede Menge Platz bietet das Bienenhotel von Heinz Kunz im eigenen Garten. Foto: Manuela Jung

Mehr als 6000 Löcher und damit jede Menge Platz bietet das Bienenhotel von Heinz Kunz im eigenen Garten. Foto: Manuela Jung

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Fotos
Mehr als 6000 Löcher und damit jede Menge Platz bietet das Bienenhotel von Heinz Kunz im eigenen Garten. Foto: Manuela Jung

Mehr als 6000 Löcher und damit jede Menge Platz bietet das Bienenhotel von Heinz Kunz im eigenen Garten. Foto: Manuela Jung

Mit den "Wieseln" des Naturschutzrings Ehringshausen baut Heinz Kunz immer wieder Bienenhotels im etwas kleineren Format. Doch auch diese Rückzugsorte schätzen die Insekten. Foto: Manuela Jung

Mit den "Wieseln" des Naturschutzrings Ehringshausen baut Heinz Kunz immer wieder Bienenhotels im etwas kleineren Format. Doch auch diese Rückzugsorte schätzen die Insekten. Foto: Manuela Jung

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INSEKT DES JAHRES

Als Aktion des Arbeitskreises Wildbienen-Kataster, der Landesanstalt für Bienenkunde Baden-Württemberg sowie der Imkerverbände Badens und Württembergs benennt seit dem Jahr 2013 das Kuratorium "Wildbiene des Jahres" alljährlich eine besonders interessante Wildbienenart, um an ihrem Beispiel die spannende Welt der Wildbienen bekannter zu machen.

Für das Jahr 2019 wurde die Rote Mauerbiene zum "Insekt des Jahres" gewählt.

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