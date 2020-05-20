Mittwoch, 20.05.2020 - 12:00
3 min
Eine Oase für Tausende Wildbienen in Werdorf
Von Manuela Jung
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INSEKT DES JAHRES
Als Aktion des Arbeitskreises Wildbienen-Kataster, der Landesanstalt für Bienenkunde Baden-Württemberg sowie der Imkerverbände Badens und Württembergs benennt seit dem Jahr 2013 das Kuratorium "Wildbiene des Jahres" alljährlich eine besonders interessante Wildbienenart, um an ihrem Beispiel die spannende Welt der Wildbienen bekannter zu machen.
Für das Jahr 2019 wurde die Rote Mauerbiene zum "Insekt des Jahres" gewählt.
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