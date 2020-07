Erneut Müll in die Wälder gekippt

Diese Thujas fand man bei Klein-Altenstädten. Foto: Stadt Aßlar

Aßlar (gh). Bauschutt, Sperrmüll, Grünschnitt. Breit ist die Palette der Dinge, die Umweltsünder illegal in den Aßlarer Wäldern und Feldern entsorgt haben. Jetzt wurden zwei neue Stellen entdeckt.

Auf einer Wiese in der Nähe des neuen Hochbehälters in Bechlingen, in unmittelbarer Nähe eines Feldweges, hat sich jemand größerer Mengen Rückschnitts von (Obst-)Bäumen entledigt. Außerdem wurden in der Gemarkung Klein-Altenstädten, zwischen dem Friedhof und Berghausen, an einem Waldweg etwa zehn Thujas abgeladen.

Bereits Mitte Juni fand man in der Gemarkung Bechlingen Fichtenäste. Die Menge zeugte davon, dass sie von einer größeren Baumfällaktion stammen und mit einem Lkw oder einem großen Anhänger entsorgt worden sein müssen. Zudem fanden sich Paletten und Schlachtabfälle.

In der Kernstadt Aßlar wurde auf der "Hohen Warte", in der Nähe der A45, zum wiederholten Male Bauschutt entsorgt. Dabei handelt es sich um etwa 0,5 Kubikmeter Schutt mit asbesthaltigen roten Eternit-Steinen.

Wer Angaben zu den widerrechtlichen Müllablagerungen machen kann, wird gebeten, sich mit dem Ordnungsamt der Stadt Aßlar, 0 64 41- 8 03 52 oder -15, in Verbindung zu setzen. Informationen und Hinweise zur sachgerechten Entsorgung sind auf der Homepage der Abfallwirtschaft Lahn-Dill www.awld.de zu finden oder bei der zentralen Abfallberatung unter 0 64 41-4 07 18 00 zu erfahren.