Förderverein sammelt Laptops

Aßlar (red). Viele Schüler haben sich an die Situation des Online-Unterrichts gewöhnt und erledigen ihre Aufgaben am heimischen PC. Doch es gibt Schüler, denen die nötige Ausrüstung zu Hause fehlt und die Probleme hatten, beim "E-Learning" mitzuhalten.

Dieser Umstand ist dem Förderverein der Alexander-von-Humboldt-Schule Aßlar zu Ohren gekommen und es entstand die Idee, im Kollegium einen Aufruf zu starten und darum zu bitten, nicht mehr benötigte Laptops und Pads zur Ausleihe für Schüler zur Verfügung zu stellen. Vorsitzender Jörg Haus ging mit gutem Beispiel voran und spendete zwei Pads. Es folgten weitere Geräte, die von Lehrern beigesteuert wurden, sodass nun bereits einige Schüler davon Gebrauch machen können. Die zunächst einmal nicht befristete Ausleihe erfolgt über das "Recherche- und Informationszentrum".

"Ich bin der Meinung, dass wir aktuell eine herausfordernde Phase in der Schule durchleben und durch eine solche Aktion direkt dort helfen können, wo Hilfe gebraucht wird. Über Unterstützung in Form von weiteren Geräten würden wir uns sehr freuen", so der 2. Vorsitzende des Vereins, Hendrik Partscht.