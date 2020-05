Frontal gegen parkenden Audi

Quer über die Fahrbahn hat ein 19-Jähriger diesen Kleintransporter gelenkt und ist frontal gegen einen dort geparkten Audi gefahren. Foto: Feuerwehr Aßlar

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Aßlar (kel). Ein Frontalzusammenstoß ereignete sich am Dienstagmittag mitten in Aßlar. Gegen 14.40 Uhr ist ein 19-Jähriger mit seinem Kleintransporter in Fahrtrichtung Werdorf zunächst quer über die Hermannsteiner Straße gefahren und prallte dann frontal gegen einen in Fahrtrichtung Wetzlar geparkten Audi auf Höhe der Bushaltestelle "Salon Kauß".

Warum der Fahranfänger die Kontrolle über den Ford verloren hat, ist laut Polizeiangaben bisher ungeklärt. Der Fahrer des Transporters sei bei dem Aufprall leicht verletzt worden und zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht worden.

Behinderungen im Stadtverkehr in Aßlar

Verletzt wurde bei dem Unfall ansonsten niemand. Über die Höhe des Sachschadens war am Dienstag noch nichts bekannt. Vor Ort waren außer einer Rettungswagen-Besatzung und der Polizei auch die Feuerwehr Aßlar mit neun Einsatzkräften und mehreren Fahrzeugen, um ausgelaufene Betriebsmittel aufzunehmen und die Unfallstelle abzusperren. Während der Aufräumarbeiten, die nach gut eineinhalb Stunden beendet waren, kam es zu Behinderungen im Stadtverkehr von Aßlar.