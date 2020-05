Frontalzusammenstoß: 26-Jähriger stirbt bei Frontalunfall in Aßlar

Der Kleinwagen des 26-Jährigen wurde bei dem Frontalzusammenstoß völlig zerstört. Foto: Heike Pöllmitz

Aßlar (kel). Tödlich endete am Montagmittag gegen 12 Uhr ein Frontalzusammenstoß am Ortsausgang von Aßlar Richtung Werdorf.

Laut Angaben der Polizei war ein 26-jähriger Autofahrer aus dem Ruhrgebiet in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem Lkw zusammengestoßen. Der junge Mann verstarb noch an der Unfallstelle, der Lkw-Fahrer blieb physisch unverletzt und erlitt einen Schock.

Aus bisher unbekannter Ursache in Gegenverkehr

Der 26-Jährige war laut Polizeiangaben gegen 12 Uhr mit seinem Opel Agila auf der Herborner Straße Richtung Werdorf unterwegs, als er aus bisher unbekannter Ursache nach links in den Gegenverkehr geriet. Mit seinem Kleinwagen prallte er - auf Höhe der Straße Ziegelei - frontal gegen einen Lkw, den ein 48-jähriger Mann aus der Wetterau lenkte. Die Einsatzkräfte mussten den 26-Jährigen aus dem Opel befreien, er erlag aber noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Die Aßlarer Ortsdurchfahrt war in diesem Bereich über den ganzen Mittag gesperrt. Die Aufräumarbeiten dauerten mehrere Stunden, weil sich die Bergung des Lkws als schwierig herausstellte.

Behinderungen

während der Vollsperrung

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Aßlar zusammen mit Einsatzkräften aus Werdorf, der Rettungsdienst und die Brandschutzaufsicht des Lahn-Dill-Kreises mit insgesamt 29 Einsatzkräften. In und um Aßlar kam es den ganzen Tag über zu größeren Verkehrsbehinderungen aufgrund der Vollsperrung.

Fotos Der Kleinwagen des 26-Jährigen wurde bei dem Frontalzusammenstoß völlig zerstört. Foto: Heike Pöllmitz Tödlicher Unfall auf der Herborner Straße/B277 am Ortsausgang von Aßlar Richtung Werdorf. Ein Autofahrer ist frontal gegen einen entgegenkommenden Lkw gefahren. Der Autofahrer starb noch an der Unfallstelle. Foto: Feuerwehr Aßlar 2

Um den Unfallhergang zu rekonstruieren, hatte die Staatsanwaltschaft einen Unfallsachverständigen eingeschaltet.