Frontalzusammenstoß: tödlicher Unfall in Aßlar

Aßlar (kel). Am Ortsausgang von Aßlar Richtung Werdorf ist es am Montagvormittag zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Laut ersten Angaben der Polizei ist ein Autofahrer in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem Lkw zusammengestoßen. Der Autofahrer wurde dabei tödlich verletzt. Derzeit ist die Ortsdurchfahrt von Aßlar in diesem Bereich voll gesperrt.

Nähere Informationen folgen.