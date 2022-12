Fünf Insektenhotels an Aßlars Streuobstwiesen

Der Nabu-Ortsverband Aßlar um Vorsitzenden Oliver Menz (6. v. l.) hat fünf Insektenhotels aufgestellt. Mit dabei (ab 7. v. l.): Mercedes Bindhardt, Leader-Regionalmanagerin, Bürgermeister Christian Schwarz sowie Markus Löll, Leiter des städtischen Betriebshofs und dessen Mitarbeiter Axel Weller. (© Nabu Aßlar)

ASSLAR - Aßlar (red). Der Ortsverband Aßlar des Naturschutzbunds (Nabu) um seinen Vorsitzenden Oliver Menz hat, mit Unterstützung durch die Leader-Region Lahn-Dill-Wetzlar und die Stadt Aßlar, fünf Insektenhotels aufgestellt. Streuobstwiesen hätten seit Jahrhunderten die Landschaft geprägt, seien aber dann aus dem Blick geraten. Sie seien aber von hohem ökologischen Wert, sagte Menz. Am Standort an der Nordtangente begrüßte er zur Einweihung neben Nabu-Mitgliedern auch Mercedes Bindhardt, Leader-Regionalmanagerin, Bürgermeister Christian Schwarz (FWG) sowie Markus Löll, Leiter des städtischen Betriebshofs und dessen Mitarbeiter Axel Weller.

Das Land habe die Streuobstwiesen unter besonderen Schutz gestellt, und die Stadt Aßlar habe auf den gesetzlich festgelegten Ausgleichsflächen Bäume gepflanzt, so Menz. Damit deren Bestäubung durch Insekten gesichert sei, habe der Nabu die fünf großen Insektenwände auf den Weg gebracht. Um die Wertschöpfung in der Region zu fördern, war ein Werdorfer Schreiner mit der Herstellung beauftragt worden. Von den Kosten in Höhe von 7000 Euro übernimmt die Leader-Region 5500 Euro. Menz dankte der Stadt für die Unterstützung, insbesondere Revierleiterin Nina Bellof als Bindeglied zum Bauhof. Da die fünf Standorte an Wegen liegen, die von Naherholungssuchenden sehr frequentiert sind, erhofft sich Menz Nachahmer als positiven Begleiteffekt. Möglicherweise sollen Schautafeln folgen.

"Ich danke unserem rührigen Nabu-Ortsverband, der den Aßlarern wichtige Themen nahebringt", sagte Bürgermeister Schwarz.

Regionalmanagerin Bindhardt überreichte eine Förderplakette. Lobende Worte gab es auch für das "Gelbe Band": An so markierten Bäumen können die Früchte von jedermann geerntet werden.